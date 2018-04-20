Отделались штрафом: за шум и антисанитарию владельцы «Базы торпедных катеров» заплатят 12 тысяч рублей

Вопрос о приостановлении деятельности кафе-бара «База торпедных катеров» рассмотрели вчера в Октябрьском районном суде. В итоге бар продолжит радовать посетителей и тревожить жильцов ближайших домов, суд лишь оштрафовал их на 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

На шумные вечера и антисанитарию жильцы домов, находящихся рядом с «БТК» пожаловались в управление торговли и услуг, после чего внимание на увеселительное заведение в подвале жилого дома на Набережной обратил Роспотребнадзор . Их проверка показала, что загрузка и выгрузка продуктов в кафе-баре проводится через центральный вход, что нарушает санитарное законодательство. После этого региональный Роспотребнадзор подал в суд иск о приостановлении работы бара, третьей стороной в деле выступила городская администрация.

— Мотивированное решение будет опубликовано позже, однако известно, что по итогам заседания Октябрьского районного суда требование о приостановлении деятельности не удовлетворено. Арендатор помещения — ООО «Союз 88» — лишь оштрафован на 12 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, — пояснили в пресс-службе администрации.

После проверки управление торговли и услуг направляло тревожную информацию в пожнадзор — пожарный выход «БТК» был заблокирован пустой тарой и бочками из-под пива. В ответе ведомства сообщается, что нарушений не выявлено.

— Мы будем продолжать работу, нацеленную на защиту интересов жителей дома и всех горожан. Бар расположен вблизи памятного места — у Вечного огня. Поэтому мы настроены и впредь оперативно реагировать на жалобы граждан, информировать надзорные органы о выявленных нарушениях как в отношении бара «БТК», так и других заведений общепита, — подчеркнула начальник управления торговли и услуг населению Ирина Любова.