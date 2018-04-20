В микрорайоне «Большое Кусково» отремонтировали лестницу у входа в подъезд

Ремонт лестницы, ведущей в подъезд, уже был сделан управляющей компанией «ПИК-Комфорт» , но качество ремонта не устроило жителя района, написавшего об этом на портал «Наш город».

Житель района Новогиреево, проживающий по адресу: улица Перовская, дом 66, корпус 2, повторно обратился на портал «Наш город» (сообщение №20251752). Заявителя категорически не устроило качество ремонта лестницы у входа в подъезд жилого дома. По обращению новогиреевца компания «ПИК-Комфорт» выполнила ремонт лестницы повторно, устранив недостатки прежнего ремонта

В официальном ответе заявителю, подписанном директором ООО «ПИК-Комфорт» В. Спасским, говорится, что по адресу: Перовская улица, дом 66, корпус 2, подъезд 2, произведено восстановление штукатурного слоя фундамента. Это подтверждает акт выполненных работ за подписями помощника управляющего СЭ № 14 Ю. Панфилушкиной и инженера по эксплуатации С. Бурдакова, опубликованный на портале, а также приложенные к официальному ответу фотографии.

Фото — портал «Наш город».