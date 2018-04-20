Совет депутатов назначил дату проведении публичных слушаний по бюджету 2017 года

На своем апрельском заседании новогиреевские муниципальные депутаты решили также ряд внутренних вопросов.

На очередном заседании Совета депутатов МО Новогиреево был принят за основу проект решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево в 2017 году». Совет также назначил для обсуждение этого проекта публичные слушания. Они пройдут 18 мая.

Кроме того, глава МО Новогиреево Владимир Чикунов сделал сообщение об итогах проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево в 2017 году, проведенной Контрольно-счётной палатой города Москвы . По словам Владимира Чикунова, недостоверных фактов в отчёте не выявлено.

На этом же заседании депутаты приняли решение об уплате ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы». Взнос предназначен для реализации целевой программы по выпуску бюллетеня «Московский муниципальный вестник». Ежегодные отчисления в Ассоциацию составляют сорок тысяч рублей.