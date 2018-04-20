Когда в Воронеже начнут отключать горячую воду? График на апрель и май

Воронежские власти совместно с компаниями-поставщиками коммунальных услуг составили график отключений горячей воды на апрель и май 2018 года.

Железнодорожный район

23 — 27 апреля

ул. Димитрова, 27, 75, 79;Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132.

15 — 28 мая ул. Г. Лохматикова 31А, 31Б, 33, 37, 39, 45, 29в.

16 — 26 мая ул. Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83 18 — 31 мая пер. Санаторный, 2,2а,4,4а 22 — 24 мая ул. 25 Января, 2а,4,6,8,8а,10,12,14,14а,16,18,20, 20а,22,24,26,28,30,32,32а,34,38,40,42,46,48,50,52,70,72;ул. Гаршина, 6,10,16,21;ул. Зои Космодемьянской, 7,9,11,13,15,19;Ленинский проспект, 123,125,127,129,131,133,134, 135,136,137,138,139,141,142,143,144,144а,145,146, 147,148,149,150,151,152,153,154,155/1,155/2,159, 161,163,165,167,169,171,173/1,173/2,177,179,181, 185,187,189,193,195, 203, 205, 213, 215; ул. Минская, 1,1а,2,2в,17/1,17/2,19/1,19/2,21,25,25а, 27,29,31,35;ул. Остужева, 1,1а,3,3а,5,5а,6,7,8,10,11,12,13,15,16, 17,18,20,22,24,28,30,32,32а,34,36,40,40а,42,44,46, 48,50;ул. Переверткина, 2,4,6,8,10а,11,13,15,17,18,20,21, 22,23,24,24а,26,27,28,29,30,31,31а,32,33,35,35/1,37,38,39,40а,41,42,42а,43,44,44а,45,46,47,48,49,51,52, 54,56,58,60;ул. Серафимовича, 41а;ул. Старых Большевиков, 2,14,16,18,20/1,20/2,44а;ул. Суворова, 65 22 мая — 4 июня

ул. Речная, 5, ул. Кузнецова, 9ул. Артамонова, 22А, 22еЛевобережный район

23 — 27 апреля

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 105/2, 117, 117а;Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;пер. Парашютистов, 4, 10;пер. Гвардейский, 2, 4;ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;ул. Нижняя, 73;ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;Спор. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;ул. Порт — Артурская, 19, 21;ул. Брусилова, 3в;ул. Г. Стратосферы, 1; 9аул. Кулибина, 13а;ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;ул. Циолковского, 19;ул. П. Осипенко, 19, 24;

14 — 18 мая ул. Менделеева, 4а, 25;ул. Цимлянская, 1, 8; 8аул. Волгодонская, 13, 16, 32;ул. Костромская, 12, 13;ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86;ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61вд, 66;ул. Танеева, 6, 8, 10, 12;ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28;ул. Саврасова, 2;ул. Лихачева, 21, 25;ул. Корейская, 6, 6а 15 — 28 мая ул. Полякова, 7,9,11,13,15ул. П. Осипенко, 19, 24ул. Кулибина, 13аул. Меркулова, 1, 2, 4, 5ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6ул. Циолковского, 19, 24ул. Ленинградская, 114, 116а, 116б

22 — 24 мая ул. Глинки, 5,7,11,11а,13,15,17,32,64;ул. Дубянского, 1,12,16,18,22;ул. Майская, 2,3а,4,6,8,9а,11,11а,13,15,17,25,25а,27,29,31,33,33а;ул. Туполева, 15б 31 мая — 13 июня

ул. Ленинградская, 55а,104, 108, 110,134, 136а, 136б, ул. Г. Стратосферы, 1, 9а, ул. Ленинский пр-т, 10а,16/2, 32, 34. Ленинский район

23 — 27 апреля

ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;ул. Гродненская, 2;ул. Ворошилова, 1в, 1г, 1/3, 1/4;ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;ул. Платонова, 7;ул. Свободы, 10, 31;ул. Кольцовская, 70;ул. Куцыгина, 6, 21, 27;ул. Красноармейская, 17, 27, 60;ул. Станкевича, 38, 40;ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;ул. Пушкинская, 41, 45;ул. Плехановская, 8;

24 — 26 апреля

ул. III Интернационала, 35, 57, 59; ул. 9 Января, 32; ул. 40 лет Октября, 2, 8, 10, 12, 14; ул. Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47; ул. Войкова, 6, 17, 19; ул. Донбасская, 1, 3; ул. Кольцовская, 52; ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б,10, 11а, 13а, 15; ул. Плехановская, 15; ул. Пограничная, 1, 2; ул. Пушкинская, 11а; ул. Революции 1905 года, 66; ул. Свободы, 37, 45; ул. Фр. Энгельса, 63 10 — 23 мая ул. Острогожская, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в 15 — 28 мая ул. Челюскинцев, 77 17 — 30 мая ул. III Интернационала, 35, 57, 59; ул. 9 Января, 32; ул. 40 лет Октября, 2, 8, 10, 12, 14;ул. Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47; ул. Войкова, 6, 17, 19; ул. Донбасская, 1, 3; ул. Кольцовская, 52;ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б,10, 11а, 13а, 15;ул. Плехановская, 15; ул. Пограничная, 1, 2;ул. Пушкинская, 11а; ул. Революции 1905 года, 66; ул. Свободы, 37, 45; ул. Фр. Энгельса, 63ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;ул. Гродненская, 2;ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1/3, 1/4.ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;ул. Платонова, 7;ул. Свободы, 10, 31;ул. Кольцовская, 70;ул. Куцыгина, 6, 21, 27;ул. Красноармейская, 17, 27, 60;ул. Станкевича, 38, 40;ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;ул. Пушкинская, 41, 45;ул. Плехановская, 8;

22 мая — 4 июня

ул. Чапаева, 52а,58а,110,112,114, 116,118,120,122,122а,124,124а,124б,126,128,130,130а,132;ул. Грамши, 70,72,74; ул. Краснознамённая, 167,171Матросова, 64, 66а 29 — 31 мая ул. Кривошеина, 1;ул. 30-летия Октября, 56,64;ул. Броневая, 3а,5,6,7,8,9/1,10,12;ул. Матросова, 127,135;ул. Черняховского, 82,84,86,88,90Коминтерновский район

23 — 27 апреля

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 48/1, 50;пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;ул. 9 Января, 87, 110;ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;ул. Геращенко, 1, 3, 4;ул. Загородная, 7, 7а, 15;ул. Керамическая, 31, 33, 42;ул. Подклетенская, 19, 21;пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21;ул. Багрицкого, 1;ул. Машиностроителей, 13/1, 45;ул. Электросигнальная, 4;ул. Красных зорь, 38;ул. Солнечная, 23, 27, 10;проезд Ясный, 4;Московский пр., 28, 30;ул.45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247е, 249/1, 249/2, 251а, 251д, 253, 259д, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;ул. 9 января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223в, 223/1, 225, 225а, 225в;ул. А. Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;пер. Рамонский, 2;пер. Аннинский, 1 24 — 26 апреля

ул. Хользунова, 3,5,7,9,13,15,17,19,21,21а,23,23а, 25,29,31,33,35,37,39,41;ул. Беговая, 2/1,4/1,6/1,6/2,6/3,6/4,8/1,8/2,8/3,10/2,10/3,10/4,10/5;пер. Славы, 3а, 5;Московский проспект, 44а;ул. Шишкова, 57,61,63,65,67,69,71;ул. 45 Стр. Дивизии, 104,106,108,125, 127;пер. Ботанический, 47а ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а 10 — 23 мая пр-т Труда, 14; ул. Елецкая, 3;пер. Политехнический, 4,6,8,10; ул. Варейкиса, 68;ул. Беговая, 2/2, 2/3 15 — 28 мая ул.9 Января,200,202,204,206, 208,210,212,214,216,218,220, ул. Краснодонская,14,21, ул. Газовая,18,20,24,25,27, ул. Гайдара, 3,5,7, ул. Малаховская,2,4,6,8, пр-т Труда,3,17,19,21,29,31, 33, 35,37, 19, 31ул. Урицкого,82,84,88,90,92,86 — школа №80, пер. Политехнический, 14;ул. Лидии Рябцевой, 51а,51б,51в,53,55, 47/1пер. Автогенный, 13,15,17;

15 — 17 мая Московский проспект, 179, 179а, 185ул. 60 Армии, 28,35,37;ул. Антонова-Овсеенко, 33;ул. Владимира Невского , 25/7,25/8,27,31,31а,31б, 33,33а,35,35а,37,38,38в,38д,38е,39б,39д,47,48,48в,48г,49,51,53,55,55а,57,59,61,63,65,65а,67,69,71,79, 81,81а,83,85,85а,85б;ул. Маршала Жукова, 10,12,16,18,20,22,24,26;ул. Мордасовой, 3,3а,5,7,7а,9,9а,11а,13,15;Московский проспект, 117а,117б,117в,119,123,125, 127,131а,131б,131в,133,137,141;Бульвар Победы, 2,4,6;ул. Шукшина, 13,15,17,25,29,31 17 — 30 мая ул. 45 Стрелковой дивизии, 62аул. Хользунова, 3,5,7,9,13,15,17,19,21,21а,23,23а, 25,29,31,33,35,37,39,41;ул. Беговая, 2/1,4/1,6/1,6/2,6/3,6/4,8/1,8/2,8/3,10/2, 10/3,10/4,10/5;пер. Славы, 3а, 5;Московский проспект, 44а;ул. Шишкова, 57,61,63,65,67,69,71;ул. 45 Стр. Дивизии, 104,106,108,125, 127;пер. Ботанический, 47а 22 мая — 4 июня

ул. Торпедо,11,13а,15,17, 17а, 17б, 19, 21,23,25,27, 31,33, 34, 35,37, ул. Торпедо,13 -д/сад №110ул. Торпедо,34/а — д/сад №28ул. Торпедо,37/а — д/сад №64ул. Торпедо,3/а — д/сад №29 23 мая — 5 июня

ул. Независимости, 55/1ул. Красных зорь, 36,54;ул. Торпедо, 24;ул. Керамическая, 37; ул. 9 Января, 148 29 мая — 2 июня

Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20,21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;ул. Г. Лизюкова, 3, 6, 8, 8а, 9, 10,12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27,29, 31,32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;Московский пр-т, 82, 90, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104,104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 110е, 111, 112, 113, 114;ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а,105, 105а, 107, 107а;ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 40, 40б, 40в, 40д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;ул. В. Невского, 1,1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;ул. А. Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29,31, 31а, 35, 35в, 48а;ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;пер. Ученический, 5;ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29; ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

Советский район

23 — 27 апреля

14 — 26 мая ул. Острогожская 164/1,164/4, 164/2,164/3, 170/12, 170/10ул. Коренцова 7 14 — 27 мая ул. Защ. Родины,1а,10а;ул. Папова, 10;ул. Заполярная, 1а, 7, 9;ул. Киселёва, 17,19, 21;ул. Северцева, 48;ул. 232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;ул. Латненская, 19;ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15 15 — 17 мая и 22 мая — 4 июня

ул. Антокольского, 2,4,6,8,10;ул. Генерала Перхоровича, 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;пер. Земнухова, 18а, 20а;ул. Космонавта Комарова, 2,3,4,5,6,7,8а,8б,10,11,12,13,14,16;ул. Краснозвездная, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,32,36,38,40,42;ул. Любы Шевцовой, 1,3,5,5/1,9,11,13,15,17,17а,19,21,25,27,29;ул. Олеко Дундича, 23,25;проспект Патриотов, 4а,31,31/1,31/2,40,50,50а,50б,50в,51,57,59,61;ул. Путиловская, 2а,7,11,13,13а,15,15а,17;Бульвар Фестивальный, 1а,7а,11а,15а,19а,23а,25а;ул. Шендрикова, 1,2,3,5,9,10,12,13,14,15;ул. Южно-Моравская, 9,11,13,15,15а,15б,17,19,19а,21,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,42,44,46,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,52,54,56,58,60,62,64,66,68,68/1,70,72,74 15 — 17 мая и 22 мая — 1 июня

Центральный район

23 — 29 апреля

ул. Помяловского, 40 10 — 23 мая ул. Лётчика Замкина, 38А 15 — 17 мая ул. Средне — Московская, 1,3,7,9,15/17,27;ул. Плехановская, 30 15 — 17 мая и 22 мая — 1 июня

ул. Тимирязева, 23а;ул. Ушинского, 8 15 — 28 мая ул. Цюрупы, 1ул. Березовая Роща, 20,26,28,36а,38аул. Рабочий городок, 30;ул. Сакко и Ванцетти, 41ул. Желябова, 15,17;ул. Плехановская, 56;ул. Средне-Московская, 67,69,71,73;ул. Войкова, 8;ул. Революции 1905 г., 40,42;ул. III Интернационала, 4,15ул. Рылеева, 26а 22 мая — 4 июня

ул. Цюрупы, 9Фр. Энгельса,37Пушкинская,2, 4Среднемосковская,4, 6, 6А, 8ул. Коммунаров, 45а 29 мая — 8 июня

ул. Республиканская, 74