Миллионеры нового созыва. Топ-10 самых богатых депутатов Саратовской областной думы

10. Дмитрий Ханенко — 9,3 млн рублей

Замыкает десятку наиболее состоятельных народных избранников новичок регионального парламента, генеральный директор Саратовского электроприборостроительного завода имени Орджоникидзе Дмитрий Ханенко. Тем не менее, его доход сравнительно скромен: в прошлом году он едва вошел бы в топ-15.

Алексеев работает в думе уже второй срок. В сентябре 2016 года он был делегирован от региона в Совет Федерации , для чего ему пришлось покинуть руководящий пост на предприятии «Куриловские калачи плюс». Однако в Москве он не задержался, и через год снова вернулся в кресло областного депутата. Его доход снизился почти в 3 раза (с 30 млн).

Бушуев — тоже руководитель крупного оборонного предприятия, НПП «Алмаз», но уже бывший. В июне прошлого года он ушел с руководящего поста, и сейчас занимает почетную должность советника гендиректора. Карьерные перипетии не помешали Бушуеву заработать на 4 млн больше.

Тезка председателя Госдумы возглавляет еще одно крупное предприятие города — «Саратоворгсинтез», которое входит в структуру «Лукойла» . В заксобрание он прошел впервые. Несколько предыдущих созывов нефтяную компанию в думе представлял Семен Глозман, также стабильно входивший в число богатейших парламентариев. Однако тягаться с ним по уровню доходов Володин пока не может.

Самсонова стала самым состоятельным представителем оппозиции в облдуме. Она возглавляет региональное отделение «Справедливой России» и уже 22 года бессменно руководит торговым домом «ТЦ-Поволжье», который управляет в том числе одним из крупнейших в Саратове торгово-развлекательных комплекс8в «Тау Галерея». За год доход депутата заметно вырос (с 12,7 млн).

5. Гагик Киракосян — 29,8 млн рублей

Киракосян представляет в облдуме город Вольск — руководит местной компанией «Автотрасса», специализирующейся на ремонте дорог. В последние годы компании Киракосяна и его брата стали одними из основных исполнителей дорожных подрядов в регионе. Взлет в бизнесе конвертировался в политическую карьеру.

Чернощеков уже 10 лет руководит компанией «Газпром трансгаз Саратов» и в своих декларациях отражает в том числе доходы, полученные в качестве дивидендов от газового монополиста. В думу избран в третий раз. Доходы по сравнению с 2016 годом немного увеличились (с 34,6 млн).

Руководитель одной из крупнейших строительных компаний области «Саратовоблжилстрой» увеличил свои доходы на 7 млн Писной коллекционирует ретроавтомобили, которые по праздникам выставляют на главной площади города. Согласно декларации, сейчас его собрание насчитывает 62 единицы транспорта.

Доходы самого состоятельного агрария в облдуме по сравнению с предыдущим годом увеличились на 22 млн Руководитель агрофирмы «Рубеж» из Пугачевского района также является крупным землевладельцем: он задекларировал 66 сельхозучастков и десятки других объектов недвижимости, включая шесть жилых домов. В его гараже, кроме «Лэнд Крузера», также есть несколько ретромашин. Недавно привлек внимание прессы загадочным заявлением о сложении полномочий депутата, однако спустя несколько дней он отозвал его якобы по просьбам избирателей.

Предприниматель Сергей Курихин в прошлом году тоже существенно нарастил свои доходы — на 11 млн Официально входит в менеджмент строительной компании «Сарград» и «Саратовского речного транспортного предприятия». По факту же он — один из самых влиятельных девелоперов в городе, меценат, общественный деятель. Известен также как учредитель и один из руководителей фонда «Православие и современность», создатель информресурса «Взгляд-инфо». К его интересам относят еще несколько направлений бизнеса, однако формально он с ними не связан.