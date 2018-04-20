РУТ МИИТ даст возможность сконцентрироваться на решении проблем, характерных для всей транспортной отрасли

Он пояснил, что университет по-прежнему будет осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров для железнодорожной отрасли. Но, при этом, необходимо набирать и другие компетенции. «Это не значит, что мы одновременно будем готовить летчиков и автодорожников, к примеру. Мы должны сконцентрировать внимание на расширении исследовательских функций, программ обучения, где все виды транспорта имеют общие проблемы. Это комплексная трансформация транспортной и логистической инфраструктуры. Речь идет о бесшовных или мультимодальных технологиях, где движение товара сопряжено с перевозкой нескольким и видами транспорта. Они требуют подготовки специалистов, которые будут понимать всю цепочку поставки. Прогнозирование эффектов транспортной деятельности, цифровизация и интеллектуальные системы управления. Это позволит создать единую систему управления всем транспортным комплексом.