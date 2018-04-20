Дополнительные пригородные поезда вводятся в Карелии с 1 мая 

Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока.
В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 1 мая по 30 сентября изменяется периодичность курсирования и назначаются дополнительные пригородные поезда в Карелии. Об этом сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
Так, с 1 мая назначаются поезда:
№ 6375/6376 (по субботам и воскресеньям) Петрозаводск — Свирь;
№ 6377/6378 (по субботам и воскресеньям) Петрозаводск — Медвежья Гора;
№ 6631 (по пятницам и воскресеньям) Кемь — Идель;
№ 6632 (по субботам и понедельникам) Идель — Кемь;
№ 6633 (по пятницам и воскресеньям) Идель — Медвежья Гора;
№ 6634 (по субботам, понедельникам) Медвежья Гора — Идель.
Кроме того устанавливается периодичность курсирования с 1 мая по 30 сентября поезда
№6621/6622 Лоухи — Кемь по вторникам, четвергам, воскресеньям (вместо вторника, четверга, пятницы).
По материалам: ptzgovorit.ru