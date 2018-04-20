Дополнительные пригородные поезда вводятся в Карелии с 1 мая

Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока.

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 1 мая по 30 сентября изменяется периодичность курсирования и назначаются дополнительные пригородные поезда в Карелии . Об этом сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Так, с 1 мая назначаются поезда:

№ 6377/6378 (по субботам и воскресеньям) Петрозаводск — Медвежья Гора;

№ 6631 (по пятницам и воскресеньям) Кемь — Идель;

№ 6632 (по субботам и понедельникам) Идель — Кемь;

№ 6633 (по пятницам и воскресеньям) Идель — Медвежья Гора;

№ 6634 (по субботам, понедельникам) Медвежья Гора — Идель.

Кроме того устанавливается периодичность курсирования с 1 мая по 30 сентября поезда

№6621/6622 Лоухи — Кемь по вторникам, четвергам, воскресеньям (вместо вторника, четверга, пятницы).