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Правительство оценит последствия контрсанкций России против США до 3 мая
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Правительство оценит последствия контрсанкций России против США до 3 мая 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство до 3 мая представит в Госдуму заключение на законопроект о контрсанкциях против США с расчётами их последствий для отечественной экономики, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
По его словам, в заключении будут приведены подробные расчёты по разным группам товаров. Это делается для того, чтобы чётко представлять последствия принятия мер против США для российской экономики, чтобы не навредить ей.
«При подготовке законопроекта к первому чтению в постановлении Госдумы будут описаны направления доработки законопроекта, которые нужно будет сделать ко второму чтению», — сказал Александр Жуков.
По его словам, 20 апреля на встрече депутатов с экспертами и бизнесом решено, что следует более подробно прописать сферы регулирования данного закона, оставив принятие мер по конкретным товарам и товарной номенклатуре Правительству.
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