Депутат парламента Венеции заявил, что санкции не дают использовать потенциал ЯМЭФ

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Итальянские бизнесмены из-за санкций не могут в полной мере использовать потенциал Ялтинского международного экономического форума и плодотворно сотрудничать с Крымом , заявил в пятницу ТАСС на форуме депутат парламента Венеции Стефано Вальдегамбери.

"Форум дает возможность установить интересные контакты. Но, к сожалению, из-за санкций мы не можем свободно передвигаться [по Крыму], работать открыто, и это создает нам множество препятствий. Если бы не было бы санкций, наше сотрудничество [c Крымом] могло бы быть намного более плодотворным", — заявил Вальдегамбери.

Депутат рассказал, что форум дает возможность встретиться и наладить связи с будущими партнерами. «Некоторые контакты, которые были налажены в прошлые годы, уже дают свои плоды. Например, мы организовали в Крыму сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли — и уже в этом году мы видим первое производство клубники под Симферополем из итальянских саженцев», — сообщил Вальдегамбери.

Он рассказал, что провел переговоры с предпринимателем из Санкт-Петербурга . «Он хочет открыть производство строительных материалов в Крыму и искал потенциального инвестора, который также смог бы принять участие в этом проекте», — рассказал представитель Италии

По словам Вальдегамбери, он приехал на форум уже в третий раз. «Три года назад я был единственным итальянцем, в прошлом году нас было около 40, в этому году — 20-25. Я обязательно приеду и на следующий год», — подытожил итальянский депутат.