Ещё
Депутат парламента Венеции заявил, что санкции не дают использовать потенциал ЯМЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат парламента Венеции заявил, что санкции не дают использовать потенциал ЯМЭФ 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Итальянские бизнесмены из-за санкций не могут в полной мере использовать потенциал Ялтинского международного экономического форума и плодотворно сотрудничать с Крымом, заявил в пятницу ТАСС на форуме депутат парламента Венеции Стефано Вальдегамбери.
"Форум дает возможность установить интересные контакты. Но, к сожалению, из-за санкций мы не можем свободно передвигаться [по Крыму], работать открыто, и это создает нам множество препятствий. Если бы не было бы санкций, наше сотрудничество [c Крымом] могло бы быть намного более плодотворным", — заявил Вальдегамбери.
Депутат рассказал, что форум дает возможность встретиться и наладить связи с будущими партнерами. «Некоторые контакты, которые были налажены в прошлые годы, уже дают свои плоды. Например, мы организовали в Крыму сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли — и уже в этом году мы видим первое производство клубники под Симферополем из итальянских саженцев», — сообщил Вальдегамбери.
Он рассказал, что провел переговоры с предпринимателем из Санкт-Петербурга. «Он хочет открыть производство строительных материалов в Крыму и искал потенциального инвестора, который также смог бы принять участие в этом проекте», — рассказал представитель Италии.
По словам Вальдегамбери, он приехал на форум уже в третий раз. «Три года назад я был единственным итальянцем, в прошлом году нас было около 40, в этому году — 20-25. Я обязательно приеду и на следующий год», — подытожил итальянский депутат.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Опрос: большинство американцев выступает за ужесточение санкций в отношении России Источник: представителей власти и глав стройфирм задержали по делам дольщиков на Кубани Житель Подмосковья умер, прождав помощь врачей более двух часов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание286
«Весь салон залит кровью»101
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Турция вывела золотой запас из США213
Землю неожиданно накрыла магнитная буря13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение