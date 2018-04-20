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Салехардские поисковики заступили на «Вахту памяти-2018»
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Салехардские поисковики заступили на «Вахту памяти-2018» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Сегодня, 20 апреля, участники салехардского поискового отряда «Афганец» в шестой раз отравились в места кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.
Сейчас на пассажирском поезде в Москву едут семеро учащихся и председатель салехардской организации ветеранов Афганистана Александр Козинцев. В столице они встретятся с остальными ямальскими отрядами. С собой у них, кроме еды, специальная экипировка, палатки, щупы и металлоискатель.
— В этом году в составе сводного отряда «Ямал» будем работать в Ростовской области. До этого три поисковые «вахты» несли в Ленинградской и две в Ростовской областях, — рассказал Александр.
За пять лет салехардские поисковики подняли останки десятерых бойцов, которые в торжественной обстановке были перезахоронены в братских могилах.
В составе «Афганца», как и прежде, только восьмиклассники, девочек не берут из соображений безопасности. Ведь работать поисковикам приходится буквально в напичканной проржавевшими боеприпасами земле. Поэтому всю зиму салехардские ребята учились обращаться с металлоискателем и щупами.
— Завершается наша «вахта» 7 мая, когда состоится торжественно захоронение, и днем 9 мая также на поезде из Москвы поедем домой, — подытожил Александр Козинец.
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