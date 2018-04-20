Салехардские поисковики заступили на «Вахту памяти-2018»

Сегодня, 20 апреля, участники салехардского поискового отряда «Афганец» в шестой раз отравились в места кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Сейчас на пассажирском поезде в Москву едут семеро учащихся и председатель салехардской организации ветеранов Афганистана Александр Козинцев. В столице они встретятся с остальными ямальскими отрядами. С собой у них, кроме еды, специальная экипировка, палатки, щупы и металлоискатель.

— В этом году в составе сводного отряда «Ямал» будем работать в Ростовской области . До этого три поисковые «вахты» несли в Ленинградской и две в Ростовской областях, — рассказал Александр.

За пять лет салехардские поисковики подняли останки десятерых бойцов, которые в торжественной обстановке были перезахоронены в братских могилах.

В составе «Афганца», как и прежде, только восьмиклассники, девочек не берут из соображений безопасности. Ведь работать поисковикам приходится буквально в напичканной проржавевшими боеприпасами земле. Поэтому всю зиму салехардские ребята учились обращаться с металлоискателем и щупами.

— Завершается наша «вахта» 7 мая, когда состоится торжественно захоронение, и днем 9 мая также на поезде из Москвы поедем домой, — подытожил Александр Козинец.