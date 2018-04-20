Евелина из США едет в Москву к 9 мая «как всегда…»

Не только ветеранов партизан в Москве обрадовало письмо из Чикаго : "… У нас все идет хорошо, 2017 год был не плохой… Маме 3-го января заменили старый кардиостимулятор на новый, немного побольше и с дополнительным «проводком». Мама герой, выдержала операцию и уже на следующий день была дома… Планируем поездку в Москву на 9 мая. Ждите!" Евелина Аладаровна Бергер родилась в Москве 18 января 1926 г. в семье венгерских коммунистов Аладара Бергера и Берты Сиксай. Они приехали в СССР из Трансильвании, которую по итогам Первой Мировой войны присоединили к Румынии . Аладар Бергер активный участник создания в Венгрии советской республики был лидером трансильванских коммунистов и оказался в румынской тюрьме, там его били так что сломали позвоночник. По линии «МОПР» Аладара направили в Крым на лечение, Советские врачи поставили его на ноги. После полной реабилитации Аладар с женой Бертой приехал в Москву и им политэмигрантам выдали просторную комнату в центре города. Здесь 18 января появилась на свет москвичка Евелина Аладаровна Бергер и для нее столица СССР стала Родиной; здесь прошло детство, юность Евелины, ее память хранит воспоминания о старой Москве. Весть о рождении девочки Евы с фото счастливых родителей было опубликовано в зарубежной прессе, семья Бергер казалась счастливой, ничто не предвещало беды. Но неуёмный характер главы семейства и его верность идеалам революции не давали ему покоя — он хотел вернуться в Венгрию и окунуться в гущу борьбы, а его Берта наотрез отказалась рисковать дочерью. Для нее Советский Союз стал родным, она работала в Коминтерне и поступила в институт иностранных языков. Аладар уехал из Москвы, а в июле 1937 года Берту Сиксай уволили из Коминтерна, где она работала во французском отделе. 16 декабря 1937 года ее арестовали и увезли на Лубянку во внутреннюю тюрьму ГУГБ НКВД СССР, обвиняли её в шпионаже в пользу английской разведки, а Берта вины не признавала. Но 25 мая 1938 года Комиссия НКВД и Прокуратуры СССР приговорили её к расстрелу и 20 июня 1938 года Берту Михайловну казнили на Бутовском полигоне. Маленькой Еве тогда говорили, что мать приговорили к 10 годам лагерей без права переписки, Ева верила этому и надеялась, что маму выпустят в 1948 г. или даже раньше. Берта Сиксай была реабилитирована в 1956 г. и ложные обвинения сняты. Еву все жалели, как сироту и заботились о ней, но восполнить материнскую и отцовскую любовь не могли. Евелина хорошо успевала в школе, была активной пионеркой, затем комсомолкой, занималась спортом, а ее отец в Венгрии был приговорен фашистами к 8 годам заключения. Евелине письмо от папы передал комиссариат иностранных, но увидеть отца она не смогла… Летом 1941г. Евелину отправили в подмосковный Зарайск с московской детворой, столицу начали бомбить немецкие самолёты, а в Зарайском районе детский трудовой лагерь помогал в уборке урожая, подменяя ушедших на фронт мужчин. В сентябре 1941г. Ева вернулась в Москву и пошла в военкомат записаться санитаркой в дивизию народного ополчения, которая формировалась из жителей города, не подлежавших призыву в Красную Армию. Добровольцев было много и строгие командиры сказали Еве, что ей рано на войну, что нужна ее помощь на трудовом фронте для подготовки обороны столицы и Ева согласилась. На Воробьёвых горах она возводила оборонительные рубежи, рыла противотанковые рвы и окопы. Фронт приближался к Москве и Евелина устроилась приёмщицей обуви в бытовом комбинате, но с осени 1941г. положение москвичей ухудшилось, покупать новую обувь не могли, чинили старую, еду купить могли, но стоила она дорого. Основное население прифронтовой Москвы на работе получало карточки, которые обменивали на продукты питания, отстояв длинные очереди. Вода зимой замёрзла в трубах, и радиаторы разрывало. Но в начале декабря 1942 г. под Москвой контрнаступление Красной Армии разгромило центральную группировку врага, отбросив его на 150-250 км, и в военкоматы хлынули добровольцы. Евелина снова пошла в райвоенкомат, но ей сказали, что рано воевать, что для комсомольцев-добровольцев в тылу есть много важной работы и одна из них — заготовка древесины. Ведь значительная часть освобожденного Подмосковья сгорела, нужно строить тысячи домов и при суровой русской зиме без дров жить невозможно. Ева согласилась, как все пилила, валила лес, таскала брёвна. Затем их трудовую бригаду направили ремонтировать системы центрального отопления столицы — девчата очищали от ржавчины радиаторы батарей, а сварщики заваривали трещины. В следующий отопительный сезон многие вернулись в Москву из эвакуации. В январе 1943 г. Евелине уже 17 лет, она снова пришла в райвоенкомат, повзрослев на трудовом фронте, и командиры решили направить настырную девчонку в спецшколу Центрального Штаба Партизанского Движения на курсы подготовки радистов.

Евелина — курсант спецшколы №3, 1943 год Школа партизан радистов №3 (в/ч 19705) была на Садово-Кудринской в доме № 9. (Сейчас там Московская Государственная Юридическая Академия). В книге «В эфире — партизаны», генерал-майор Иван Николаевич Артемьев, руководитель московской спецшколы №3, вспоминает: «Исключительной старательностью в учебе отличалась Евелина Бергер, дочь румынских революционеров Аладара Бергера и Берты Сиксай… Евелина Аладаровна Бергер, в замужестве Кораблева, не разила немцев огнем автомата и гранатами. Она владела не менее грозным оружием — радиостанцией. Своевременно передаваемые ею разведданные позволяли нашим войскам и партизанам бить врага только наверняка, наносить ему большой урон».

Рация-малютка «Северок», производство которой, в чрезвычайно сложных условиях было организовано в блокадном Ленинграде . Там выпустили более 7000 модификаций весом около 10 кг. Северок мог передавать на расстояние до 500 и более км при хорошей погоде.

Евелине повезло — через полгода интенсивного обучения её направили в распоряжение Белорусского Штаба Партизанского Движения и 28 декабря 1943 г. с аэродрома Внуково самолётом доставили в Брестскую область, где на заснеженной поляне партизаны жгли сигнальные костры, ожидая посланцев с Большой земли. Евелина первый раз прыгнула с парашютом в ночную мглу и стала радистом-шифровальщиком в штабе бригады имени Пономаренко. Там базировался и Брестский подпольный обком партии со штабом Героя Советского Союза Сикорского С. И. (товарища «Сергея»). За полгода до начала стратегической операции «Багратион» командование в Центре остро нуждалось в информации от партизан.

Евелина Бергер — радист штаба партизанской бригады им Пономаренко (Брестская область, апрель 1944 год).

До освобождения Бреста советскими войсками Евелина шифровала, принимала и передавала радиограммы Белорусскому Штабу Партизанского Движения. Разведданные, переданные Евелиной Бергер, значительно облегчили и ускорили освобождение Бресткой области и радистку Евелину направили на территорию Польши в районы Белосток Бяла-Подляска . Там она, работая уже на более мощной английской рации, передавала оперативные сводки, донесения, получала задания, приказы, распоряжения для своей группы, которая вела разведку. После того, как поляки их обстреляли, убив нескольких советских граждан, они включились в вооружённую борьбу с подразделениями Армии Крайовой (ею руководило из Лондона буржуазное правительство в изгнании — ярые противники польских коммунистов и Советского Союза).

Евелина Бергер в центре Спегруппы Народного Комиссариата Иностранных Дел БССР (осень 1944 — весна 1945 гг). В первом ряду справа ее соратник радист Елисеев Николай Сергеевич

За работу в тылу врага Евелина Аладаровна награждена знаком «Почётный радист», орденом Отечественной войны II степени и медалями. За технические разработки награждена серебряной медалью «ВДНХ». С 1965 года она принимала активное участие в работе совета ветеранов партизан радистов, и 9 мая 1990 года она — участница Парада на Красной площади. С середины 90-х Евелина Аладаровна проживает в Чикаго, но каждый год приезжает в Москву на День Великой Победы с дочерью Юлией.

Выступает генерал технических войск Артемьев на слёте бывших выпускников партизанской радиошколы №3, справа от него Кораблева Е. А. (послевоенные годы).

Встреча партизанских радистов на 30-летие Победы возле здания, где в годы войны, располагалась их родная спецшкола №3, 1975 год.

Милюков, Анцигин и Кораблева, слева на заднем плане генерал Артемьев.

Крайний слева радист Елисеев Н. С.

9 мая 1982 года.

В московском парке «50 лет Октября» возле метро «Проспект Вернадского» находится Аллея Партизан Подмосковья. Ее начали высаживать ветераны-партизаны воинской части 9903 в далёком 1967 году. Первую берёзку в честь Зои Космодемьянской — первой девушки Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны посадил командир в/ч 9903 Артур Карлович Спрогис.

Партизанская Аллея в наши дни.

В ознаменование этого памятного события партизанка Зинаида Петровна Никонорова написала стихи, которые долго украшали Аллею Партизан Подмосковья: На пустыре, где новый парк заложен, Победы гимн взлетает гордо ввысь, Во имя тех, кто уж прийти не сможет, Сегодня партизаны собрались. И мертвых имена в березках стройных, тонкихСтволами белыми навеки здесь слились, Увидят в них грядущих дней потомкиГероев партизан за них отдавших жизнь.

У обновлённого памятника на Аллее Партизан в парке у метро «Проспект Вернадского», 70 лет Великой Победы, 9 мая 2015 года — Слева направо: Андреев Григорий Лаврентьевич , Лариса Князева с дочерью Алисой, Киселев Борис Тимофеевич , Кораблева Евелина Аладаров

9 мая 2016 года у Аллеи партизан Подмосковья слева направо: Виеска А. И., Романов Р. Л., Старостин В. Ф., Дж. Смит, Кораблёва Е. А., Холмогорова М., Касперова Л. П.

Более подробно о жизни Евелины Бергер и героических людях, окружавших её, создается книга, планируется ее завершить в 2018 г.

18 января 2018 года, Чикаго, в день 90-летия Евелины Аладаровны.

Евелина Аладаровна в кругу семьи празднует свой 92 день рождения в Чикаго с внуками Мишей, Антоном, зятем Дэниелем и дочерью Джулией Смит.

*От редакции: День Победы герои-партизаны по традиции отметят в парке 50-летия Октября у мемориала Партизанам Подмосковья на Аллее Памяти. Праздничные мероприятия начнутся в 12.00 с возложения цветов к монументу памяти и славы и минуты молчания. Завершится торжество концертом.

Роальд Леонидович Романов