PHD Russia: что нового в мире технологий

PHD Russia представил новый дайджест интересных событий из мира технологий.

Алиса Yandex и бытовая техника

Yandeх планирует запустить голосовое управление бытовой техникой и электроникой с помощью своей новой разработки — Yandex.iO. Планируется, что электронная плата Yandex. iO будет интегрирована в домашнюю технику и с помощью «голосовых навыков» Алисы можно будет коммуницировать с ней.

Слухи о разработке iO Yandex и создании умной колонки с VPA ходят уже давно. На днях даже появилось фото прототипа, который запечатлел ведущий гаджет-блогер Wylsacom. Но строго говоря, самой колонки никто не видел — сотрудники Yandex только щеголяют в таких вот футболках.

Фото: twitter.com/wylsacom

Google Home, Amazon Echo — уже не просто забавные гаджеты и украшение домов техно-гиков. По данным Canalys, только за 2017 год было продано более 39,2 млн устройств Amazon Echo. И аппетиты растут. Но если Amazon преследует, в первую очередь, цели создания нового канала продаж своих товаров и услуг, то Google, похоже, стремится приучить пользователей к взаимодействию со своей экосистемой посредством голоса. Куда смотрит Yandex, пока непонятно. С одной стороны, Yandex. Market имеет все амбиции стать русским Amazon, с другой — у компании статус главного русского поисковика. И будет ли это плата для встраивания в домашнюю технику или отдельный гаджет — не столь уж и важно. Потому что будет.

России появится собственный сервис бесконтактной оплаты

Фото: iz.ru Это будущий «Мир Pay» одноименной платежной системы. Особенность сервиса заключается в том, что это отдельная система без привязки к телефонному аппарату. Она может быть установлена на любом телефоне, поддерживающем технологию NFC, кроме мобильных на IOS. Технологию разрабатывают на платформе Android, но она будет независимой от операционной системы Google.

Юлия Грейс, медиадиректор PHD:

Очевидный шаг властей по развитию 100% государственной платежной системы. МИР появилась вскоре после введения санкций США в 2014 году и ряда проблем с Visa и Mastercard. На данный момент платёжная система МИР занимает 11% русского рынка карт. МИР уже прошла тестирование системы бесконтактных платежей в партнерстве с Samsung Pay, а теперь готова к разработке и внедрению свою. Ждем.

КОНФЕРЕНЦИИ

В августе в Москве стартует Большой летний лагерь для новичков, практиков и экспертов дизайн-мышления Design Thinking Camp. Уже анонсированы такие темы, как пользовательские инсайты, социальный дизайн, интерактивные пространства;

22 апреля начинается толковая, судя по спикерам, программа, которая даст понимание блокчейн-технологий. Обещают за два месяца помочь оформить идею, довести ее до прототипа, white paper и pre-ICO.

ИССЛЕДОВАНИЯ

На этой неделе проходит РИФ, поэтому появляется много важных и полезных докладов и исследований. Делимся самыми интересными:

1. Data Insight подготовили очередное исследование «Интернет-торговля в России».

Важное:

Рост продаж — на 18%

Рост количества заказов — на 22%

Средний чек на операцию падает

Wildberries — по-прежнему лидирующий интернет-магазин в России

Лидеры продаж — электроника (27%), одежда и обувь (21%)

Частные продажи — почти четверть рынка

2. Mediascope поделился обновленным исследованием о аудитории в диджитал.

Важное:

Аудитория интернета выросла на 4%. Теперь нас 90 миллионов

Аудитория растет на смартфонах (+20%) и smart TV (+22%)

Аудитория в мобильных — 74 миллиона человек

Видеосмотрение и общение в мессенджарах — тоже в мобильных

Серьезный рост мобильных сервисов: +9% в среднем на категорию