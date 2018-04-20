Ещё
Санкции против России наносят ущерб всем, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкции против России наносят ущерб всем, заявил Лавров 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Санкции против РФ наносят ущерб всем, но Россия их не вводила и не видит причин для их оправдания, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Санкции, которые были нелегитимно, в одностороннем порядке введены против Российской Федерации, наносят ущерб всем", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.
По словам российского министра, «когда к нам обращаются с призывом, давайте, сделаем какой-нибудь жест, какой-нибудь шаг, тогда это даст возможность вашим доброжелателям в Евросоюзе начать процесс постепенного ослабления санкций», российская сторона отмечает, что не вводила этих ограничительных мер.
"Мы отвечаем, что мы этих санкций не вводили, мы не видим причин, по которым они были бы оправданы, потому что основная волна санкций была введена после того, как европейские партнеры не смогли сдержать свое слово, не смогли защитить свое поручительство под тем соглашением, которое в феврале 2014 года было достигнуто между действующим легитимным президентом Украины и оппозицией", — отметил глава МИД РФ.
РИА Новости: последние новости
Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала" Судебные приставы проведут всероссийскую акцию "Узнай о своих долгах" WP: Трамп распорядился отложить новые санкции против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание256
«Весь салон залит кровью»59
Турция вывела золотой запас из США230
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Кремль отреагировал на визовую блокаду США38
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение