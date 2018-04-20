Санкции против России наносят ущерб всем, заявил Лавров 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Санкции против РФ наносят ущерб всем, но Россия их не вводила и не видит причин для их оправдания, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Санкции, которые были нелегитимно, в одностороннем порядке введены против Российской Федерации, наносят ущерб всем", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.
По словам российского министра, «когда к нам обращаются с призывом, давайте, сделаем какой-нибудь жест, какой-нибудь шаг, тогда это даст возможность вашим доброжелателям в Евросоюзе начать процесс постепенного ослабления санкций», российская сторона отмечает, что не вводила этих ограничительных мер.
"Мы отвечаем, что мы этих санкций не вводили, мы не видим причин, по которым они были бы оправданы, потому что основная волна санкций была введена после того, как европейские партнеры не смогли сдержать свое слово, не смогли защитить свое поручительство под тем соглашением, которое в феврале 2014 года было достигнуто между действующим легитимным президентом Украины и оппозицией", — отметил глава МИД РФ.