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Железняк прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам
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Железняк прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Создавая проблемы с выдачей виз экипажам «Аэрофлота«, США пытается устранить с рынка авиаперевозок сильного конкурента. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщается на сайте фракции «Единая Россия».
«Теперь под реальной угрозой прямое авиасообщение между нашими странами — и вновь по вине США. Вашингтон фактически выстраивает против российских лётчиков «визовую блокаду» и таким привычным для себя способом пытается выдавить с рынка авиаперевозок неудобного сильного конкурента в лице «Аэрофлота»», — приводит сайт фракции слова парламентария.
Железняк выразил сожаление, что недобросовестная конкуренция, санкции, военная агрессия, политический и информационный шантаж остаются визитной карточкой внешней политики Соединённых Штатов.
«США в отношениях с Россией стремятся достичь самого дна, и каждые новые ограничения его приближают. Наша страна вынуждена вводить ответные меры, защищать российских потребителей и отечественных производителей», — указал он.
Депутат подчеркнул, что на каждые новые ограничения Россия будет последовательно отвечать укреплением своих позиций в экономике, ростом показателей отраслей импортозамещения, а также расширением международного сотрудничества, которое будет построено, в отличие от американских методов, на принципах взаимного уважения, прагматизма и равноправия.
«Господин Мнучин продолжает пребывать в своих иллюзиях относительно того, что антироссийские санкции «достигли желаемого результата». Возможно, министр финансов США имеет в виду, что своими деструктивными шагам американские русофобы почти захлопнули дверь в отношениях между нашими странами. В этом США действительно преуспели», — отметил Железняк.
В четверг в МИД РФ сообщили, что Россия и США могут остаться без авиасообщения в связи с проблемами с получением американских виз экипажами «Аэрофлота». Там указали, что официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года Вашингтон увеличил до 85 дней, недавно растянули до 250 дней.
В «Аэрофлоте» подтвердили, что авиакомпания испытывает трудности с оформлением виз США для своих сотрудников, однако сейчас у авиаперевозчика достаточно экипажей с открытыми американскими визами.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле разделяют обеспокоенность МИД ситуацией с выдачей американских виз экипажам «Аэрофлота». По его словам, проблемы с выдачей виз носят искусственный характер, и ответственность за развитие ситуации лежит на американской стороне.
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