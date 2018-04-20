«Как мы „спасли“ призывников от службы в Сирии»

«Сразу скажу, эта новость — фейк, выдумка. Государственная дума ничего подобного на этой неделе не принимала, благо официальный думский сайт позволяет следить за ходом заседаний и прохождением тех или иных законопроектов. Откуда же у СМИ такая информация? Мы решили пройти по следам скандальной новости.

Если просмотреть публикации на различных сайтах, выяснится, что все дороги, а точнее ссылки на первоисточник ведут к одной конкретной публикации на сайте газеты „Новые Известия“ . К статье под заголовком „Будут ли солдат срочной службы отправлять в Сирию “. В ней говорится, что Госдума рассматривает законопроект, позволяющий призывникам заключать контракты „в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России “. Указывается, что законопроект принят в первом чтении, не говорится, что на этой неделе, просто принят и все, и тоже дается ссылка на материал, но уже с другого сайта, датированный, внимание — 21 ноября 2016 года.

В статье полуторогодичной давности рассказывается, что Дума в первом чтении приняла предложенный министерством обороны законопроект, который некоторые СМИ расценили, как возможность отправлять срочников служить в Сирию. Небольшое собственное расследование показывает, что 16 ноября 2016 года Дума, действительно одобрила в первом чтении законопроект под номером 6095-7 „О внесении изменений в Федеральный закон „О воинской обязанности и военной службе“ (об уточнении оснований для заключения контракта о прохождении военной службы).

Если в материале „Новых Известий“ имеется в виду этот законопроект, не понятно, почему там не сообщается, что он прошел и второе, и третье чтение, был окончательно принят Думой 14 декабря 2016 года, и давно стал действующим законом. Но о призывниках в Сирии мы что-то не слышали.

Зачем вспоминать об этом полтора года спустя? И главное, вспоминать так удачно, что некоторые сайты, видимо, поведясь на громкую новость, с удовольствием ее перепечатали. Такое у нас интересное информационное пространство — один скажет, другие повторят, а потом и концов не сыщешь“. Но мы сыскали».