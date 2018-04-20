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Человеческие останки нашли в двух частях московского парка «Покровское‐Стрешнево»
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Человеческие останки нашли в двух частях московского парка «Покровское‐Стрешнево» 

360tv.ru 1 час назад
Накануне во время работ коллекторного колодца рабочие нашли человеческий череп на территории парка «Покровское‐Стрешнево». Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали найденный череп, у которого не было нижней челюсти. Смерть этого человека наступила более года назад. Останки направили в морг.
Кроме того, еще в 2017 году в пруду рабочие из этой же компании нашли части женского тела с документами. Москвичка пропала в 2015 году, однако, по заключению специалистов, она умерла примерно год назад. Что с ней происходило с 2015 по 2016 год — не сообщается.
По обоим фактам обнаружения останков проводится проверка.
На днях рабочие проводили раскопки траншеи на территории московской церкви. В этой локации нашли почти целый человеческий скелет, «обладатель» которого умер примерно год назад. Как останки оказались на территории — не сообщается.
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