Человеческие останки нашли в двух частях московского парка «Покровское‐Стрешнево»

Накануне во время работ коллекторного колодца рабочие нашли человеческий череп на территории парка «Покровское‐Стрешнево». Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Прибывшие на место полицейские зафиксировали найденный череп, у которого не было нижней челюсти. Смерть этого человека наступила более года назад. Останки направили в морг.

Кроме того, еще в 2017 году в пруду рабочие из этой же компании нашли части женского тела с документами. Москвичка пропала в 2015 году, однако, по заключению специалистов, она умерла примерно год назад. Что с ней происходило с 2015 по 2016 год — не сообщается.

По обоим фактам обнаружения останков проводится проверка.

На днях рабочие проводили раскопки траншеи на территории московской церкви. В этой локации нашли почти целый человеческий скелет, «обладатель» которого умер примерно год назад. Как останки оказались на территории — не сообщается.