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Теперь выигрыш от 15 тысяч счастливчику выплатят без НДФЛ
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Теперь выигрыш от 15 тысяч счастливчику выплатят без НДФЛ 

Время бухгалтера 56 минут назад
Минфин рассказал о новеллах в налоговом законодательстве, затронувших выигрыши в азартные игры, тотализатор и лото.
Так, с начала этого года агентами по НДФЛ стали операторы и распространители лотерей в случаях когда выплата по ним составит 15 тысяч рублей и более по каждому выигрышу.
Непредвиденный доход физлица до 4 000 рублей за период налогом не облагается вовсе.
Если удача не приносила налогоплательщику больших денег за раз, но в совокупности получено было больше установленного лимита, с превышения он должен заплатить НДФЛ сам.
Не забыть в таком случае нужно и про декларацию, отчитавшись в инспекцию по месту учета.
Чиновники напоминают, расплатиться с бюджетом нужно по месту жительства до 15 июля года, следующего за налоговым периодом.
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