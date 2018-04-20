Теперь выигрыш от 15 тысяч счастливчику выплатят без НДФЛ

Минфин рассказал о новеллах в налоговом законодательстве, затронувших выигрыши в азартные игры, тотализатор и лото.

Так, с начала этого года агентами по НДФЛ стали операторы и распространители лотерей в случаях когда выплата по ним составит 15 тысяч рублей и более по каждому выигрышу.

Непредвиденный доход физлица до 4 000 рублей за период налогом не облагается вовсе.

Если удача не приносила налогоплательщику больших денег за раз, но в совокупности получено было больше установленного лимита, с превышения он должен заплатить НДФЛ сам.

Не забыть в таком случае нужно и про декларацию, отчитавшись в инспекцию по месту учета.

Чиновники напоминают, расплатиться с бюджетом нужно по месту жительства до 15 июля года, следующего за налоговым периодом.