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В Мосгордуме выступили за совершенствование закона «О связи» в рамках борьбы с зацеперами
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В Мосгордуме выступили за совершенствование закона «О связи» в рамках борьбы с зацеперами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель комиссии по безопасности Московской городской думы Инна Святенко считает, что с целью борьбы с зацеперами необходимо совершенствовать федеральный закон «О связи». Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции на тему: «Зацепиться за жизнь: Как остановить смерть подростков-зацеперов?»
«Необходима законодательная работа с законом «О связи». Все формируется сейчас в соцсетях. Статистика работы сейчас положительная по правоохранителям именно с закрытыми группами. Но, тем не менее, у нас есть еще проблемы, связанные с блокировкой сайта, и поэтому нам нужно еще и законодательно решать (данную проблему — прим. Агентства «Москва»). Мы теряем время, потому что программисты уворачиваются значительно быстрее, чем мы бьем по хвостам, к сожалению. Поэтому здесь считаю, что как законодатели мы тоже должны предпринимать определенные меры и работать с федеральным законодательством, которое регулирует возможность работы с соцсетями, в которых поднимается тема зацеперства», — подчеркнула депутат.
Кроме того, она отметила необходимость совершенствовать работу в рекламной сфере, направленную на безопасность нахождения на железнодорожных путях.
«Нам не хватает именно идеологии, поэтому считаю, что с точки зрения профилактики мы не дорабатываем в рекламной кампании. РЖД тоже выпускают большое количество литературы. Но люди как ходили (через железнодорожные пути в неположенных местах — прим. Агентства «Москва»), так и ходят. И мы видим, что необходимо создавать еще какие-то меры, которые бы привели к положительному результату», — подчеркнула И. Святенко.
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