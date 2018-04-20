Ещё
Мнимые сотрудники ЕИРЦ обманом принуждают жителей Лианозова заменить счетчики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мнимые сотрудники ЕИРЦ обманом принуждают жителей Лианозова заменить счетчики 

Управа района Лианозово 31 минуту назад
Фото: Управа района Лианозово
Житель одного из домов по Илимской улице Юрий Воронов рассказал корреспонденту газеты «Мое Лианозово» об участившихся случаях обмана. На днях ему позвонили якобы из единого информационного центра (ЕИРЦ), расположенного на Новгородской улице. Девушка представилась диспетчером и рассказала о некоем федеральном приказе. Дескать, вышел документ, который предписывает срочно сменить счетчики на новые, электронные. Причем неважно, каков срок службы имеющихся приборов.
— Я не нашел никакой информации в интернете о необходимости менять исправные счетчики, поэтому обратился за разъяснениями в местный офис госуслуг «Мои документы». Оказалось, что подразделения ЕИРЦ давно перенесены в районные МФЦ, и в офисе на Новгородской никто не занимается заменой приборов учета. К сожалению, не все жители об этом знают, поэтому попадаются на уловки таких «диспетчеров». И я не первый, кого пытались обмануть: соседи тоже получают звонки, — уточнил Юрий Воронов.
Начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник района Лианозово» Ольга Данилина подтвердила, что ни управляющая компания, ни центр госуслуг, ни другие государственные учреждения не проводят подобных обзвонов. Договоры со сторонними организациями на поверку или замену счетчиков не заключались, поручения третьим лицам не давались.
— Это очередной вид мошенничества, который сейчас на пике популярности. Сторонние организации обзванивают жильцов, предлагая заменить обычные счетчики на импульсные, при этом вводят в заблуждение — якобы ранее проведенные поверки недействительны, и так далее. Будьте внимательны, вас обманывают! — советует Данилина.
Представитель «Жилищника» также напомнила, что дата очередной поверки водосчетчиков всегда указывается в верхней части единого платежного документа. Ориентироваться нужно только на эту информацию. А еще стоит знать, что большинство домов в Лианозове вообще не оснащены системами для использования импульсных счетчиков. Газета «Мое Лианозово» рекомендует: передайте эту информацию пожилым родственникам и соседям, чтобы люди не попадались на уловки недобросовестных фирм. (ог)
Управа района Лианозово: последние новости
Жители Лианозова зададут вопросы префекту СВАО Валерию Виноградову на приеме в управе Около 80 тысяч бегоний, бархатцев и петуний зацветут в Лианозове Во дворе на Илимской отремонтировали асфальт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание303
«Весь салон залит кровью»112
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40025
Турция вывела золотой запас из США220
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение