Мнимые сотрудники ЕИРЦ обманом принуждают жителей Лианозова заменить счетчики

Житель одного из домов по Илимской улице Юрий Воронов рассказал корреспонденту газеты «Мое Лианозово» об участившихся случаях обмана. На днях ему позвонили якобы из единого информационного центра (ЕИРЦ), расположенного на Новгородской улице. Девушка представилась диспетчером и рассказала о некоем федеральном приказе. Дескать, вышел документ, который предписывает срочно сменить счетчики на новые, электронные. Причем неважно, каков срок службы имеющихся приборов.

— Я не нашел никакой информации в интернете о необходимости менять исправные счетчики, поэтому обратился за разъяснениями в местный офис госуслуг «Мои документы». Оказалось, что подразделения ЕИРЦ давно перенесены в районные МФЦ, и в офисе на Новгородской никто не занимается заменой приборов учета. К сожалению, не все жители об этом знают, поэтому попадаются на уловки таких «диспетчеров». И я не первый, кого пытались обмануть: соседи тоже получают звонки, — уточнил Юрий Воронов.

Начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник района Лианозово» Ольга Данилина подтвердила, что ни управляющая компания, ни центр госуслуг, ни другие государственные учреждения не проводят подобных обзвонов. Договоры со сторонними организациями на поверку или замену счетчиков не заключались, поручения третьим лицам не давались.

— Это очередной вид мошенничества, который сейчас на пике популярности. Сторонние организации обзванивают жильцов, предлагая заменить обычные счетчики на импульсные, при этом вводят в заблуждение — якобы ранее проведенные поверки недействительны, и так далее. Будьте внимательны, вас обманывают! — советует Данилина.

Представитель «Жилищника» также напомнила, что дата очередной поверки водосчетчиков всегда указывается в верхней части единого платежного документа. Ориентироваться нужно только на эту информацию. А еще стоит знать, что большинство домов в Лианозове вообще не оснащены системами для использования импульсных счетчиков. Газета «Мое Лианозово» рекомендует: передайте эту информацию пожилым родственникам и соседям, чтобы люди не попадались на уловки недобросовестных фирм. (ог)