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Лавров прокомментировал позицию США по поставкам российских С-400 Анкаре
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Лавров прокомментировал позицию США по поставкам российских С-400 Анкаре 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия считает позицию США по поставкам российских С-400 Турции шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA.
"То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", — сказал он.
По словам Лаврова, генсек НАТО на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции. «Соединенные Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — отметил глава МИД РФ.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.
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