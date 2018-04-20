Конкурс талантов пройдет в школе-интернате №30

21 апреля в школе-интернате № 30 имени К. А. Микаэльяна пройдет фестиваль творчества «Весна в Сокольниках».

Смотр-конкурс стартует в актовом зале школе в 10 часов утра и продлится до 17 часов. В нем примут участие дошколята, школьники, представители молодежных и общественных коллективов района.

По словам главы МО Сокольники Л. Ковриковой, в ходе фестиваля предполагается выявить одаренных жителей района. Для всех желающих это также возможность приобщиться к музыкальной культуре, духовному наследию нашей страны.

Отмечается, что пригласительные письма на фестиваль получили многие районные учреждения и организации.

Жители района и работающие на территории Сокольников выступят с вокальными, хоровыми, инструментальными, танцевальными номерами, покажут себя как чтецы художественного слова.

Участники фестиваля получат памятные сувениры и дипломы, а победители — кубки и грамоты.

Фото с сайта m24.ru (А. Судьбина).