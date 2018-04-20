Региональные центры компетенций появятся в 16 регионах РФ в 2018 году 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Региональные центры компетенций — учреждения для обучения специалистов по производительности труда — появятся в 16 регионах России в 2018 году. Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума сообщила помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева.
"Региональные центры компетенций созданы в семи регионах: Самарской, Нижегородской, Тюменской, Тульской областях, Татарстане, Башкортостане и Пермском крае. В 2018 году они появятся еще в девяти регионах, которые сейчас участвуют в программе «Повышение производительности труда и поддержки занятости»", — сказала Урожаева, отметив, что в региональных центрах будут обучать и воспитывать экспертов, которые в дальнейшем будут заниматься наладкой системы повышения производительности труда на предприятиях. В 2018 году будет обучено около 100 таких специалистов.
"Профиль такого человека: базовое высшее образования, определенные лидерские навыки, после этого они пройдут специальное обучение и аттестацию", — сказала Урожаева и добавила, что в дальнейшем количество таких специалистов должно увеличиться.
Программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости» рассчитана до 2025 года. Она предполагает реализацию целого проекта мер господдержки: льготные займы, гранты на научные исследования на модернизацию предприятий, образовательные программы для малого бизнеса и переподготовку специалистов.
О форуме
Пермский инженерно-промышленный форум проводится в четвертый раз. Инициатором форума выступило министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.