Региональные центры компетенций появятся в 16 регионах РФ в 2018 году

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Региональные центры компетенций — учреждения для обучения специалистов по производительности труда — появятся в 16 регионах России в 2018 году. Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума сообщила помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева.

Башкортостане и "Региональные центры компетенций созданы в семи регионах: Самарской, Нижегородской, Тюменской, Тульской областях, Татарстане Пермском крае . В 2018 году они появятся еще в девяти регионах, которые сейчас участвуют в программе «Повышение производительности труда и поддержки занятости»", — сказала Урожаева, отметив, что в региональных центрах будут обучать и воспитывать экспертов, которые в дальнейшем будут заниматься наладкой системы повышения производительности труда на предприятиях. В 2018 году будет обучено около 100 таких специалистов.

"Профиль такого человека: базовое высшее образования, определенные лидерские навыки, после этого они пройдут специальное обучение и аттестацию", — сказала Урожаева и добавила, что в дальнейшем количество таких специалистов должно увеличиться.

Программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости» рассчитана до 2025 года. Она предполагает реализацию целого проекта мер господдержки: льготные займы, гранты на научные исследования на модернизацию предприятий, образовательные программы для малого бизнеса и переподготовку специалистов.

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