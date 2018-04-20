Ещё
«Я там им задала!»: челябинка через генерала добилась дела на бывшего мужа за педофилию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я там им задала!»: челябинка через генерала добилась дела на бывшего мужа за педофилию 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
По распоряжению заместителя председателя Следственного комитета России Ильи Лазутова возбудили уголовное дело в отношении челябинца, которого подозревают в надругательстве над пятилетней дочкой жены. Женщина, которая уже развелась, восемь месяцев пыталась добиться расследования, но раз за разом получала отказ, пока не попала на приём к генералу из Москвы.
— Уголовное дело возбуждено и расследуется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет), — подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Пока больше никаких комментариев.
Прошлой осенью 74.ru рассказывал, как 30-летняя женщина пытается доказать, что бывший муж устраивал сексуальные игры с её маленькой дочерью от первого брака. Психолог подтверждала, что восьмилетняя девочка не склонна к фантазиям и её словам можно верить. Но следствие не находило убедительных доказательств вины мужчины. Другой психолог, привлечённый СК к опросам, выдала заключение, что девочка очень подвержена влиянию матери.
Бывшая жена описывала, что во время брака муж постоянно ходил по дому в прозрачных шортах, не стесняясь её родителей, с которыми они сначала жили. Супруг очень сблизился с падчерицей, постоянно держал её у себя на коленях. А когда молодая семья переехала в свою квартиру и появился на свет общий ребёнок, у супруга с падчерицей появилась новая игра, которую мужчина называл «акробатические этюды». Она проходила без матери, которая была занята младенцем. Как утверждает женщина, во время игр старшая дочка часто плакала, но муж объяснял это тем, что она случайно ударилась. Однажды в 2016 году мать что-то готовила на кухне и случайно заглянула к ним в комнату во время игры и увидела, что муж возбуждён. Женщина собрала детей и сразу уехала к родителям. Позднее у психолога девочка рассказала, что папа переодевался при ней, а во время игр тёрся об неё, наваливаясь всем телом.
Сам бывший муж все обвинения отрицал и высказывал мнение, что жена пишет заявления в СК потому, что он подал в суд иск с требованием установить график общения с родной дочерью. Суд принял решение разрешить встречи пока только в присутствии матери в связи с тем, что ребёнок совсем маленький. Несмотря на это, по словам матери, за почти два года отец ни разу не встретился с младшей дочкой.
— Я восемь месяцев получала отписки [от следователей], честно говоря, уже не надеялась, когда шла к Лазутову, — призналась женщина. — Я всё ему выложила, как меня пинали от одного к другому, как кормили обещаниями. Ух, я там им задала! Сказала, что и этому заму, который там был, Шульге (заместитель руководителя следственного управления по Челябинской области — Прим. автора) жаловалась, и всё равно пришел отказ в возбуждении дела. Илья Валерьевич внимательно слушал, я даже не ожидала, вопросы задавал, потом попросил меня ненадолго выйти. Минут через десять меня позвали обратно, и он сказал: «Можете считать, что уголовное дело уже возбуждено». Я когда это услышала, прямо там расплакалась от облегчения. Он ещё сказал: если я увижу, что опять дело тормозят, то могу сразу сообщать ему напрямую в Москву.
Женщина намерена тщательно следить за ходом расследования. Она заявляет, что боится за свою младшую дочь, с которой отец в будущем сможет общаться тет-а-тет. Следователям же в свою очередь предстоит провести полный комплекс следственных действий, чтобы разобраться, было преступление в отношении ребёнка или всё же нет.
74.ru: последние новости
Челябинцы простились с председателем Союза журналистов Ольгой Давиденко Глава Челябинска поторопил подчинённых с вывозом мусора Отдых с главой УФСБ и ночь в фекалиях: в суде начался допрос обвиняемого во взятке Николая Сандакова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание326
«Весь салон залит кровью»128
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей141
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40029
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение