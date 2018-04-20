«Я там им задала!»: челябинка через генерала добилась дела на бывшего мужа за педофилию

По распоряжению заместителя председателя Следственного комитета России Ильи Лазутова возбудили уголовное дело в отношении челябинца, которого подозревают в надругательстве над пятилетней дочкой жены. Женщина, которая уже развелась, восемь месяцев пыталась добиться расследования, но раз за разом получала отказ, пока не попала на приём к генералу из Москвы

— Уголовное дело возбуждено и расследуется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет), — подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков . — Пока больше никаких комментариев.

Прошлой осенью 74.ru рассказывал, как 30-летняя женщина пытается доказать, что бывший муж устраивал сексуальные игры с её маленькой дочерью от первого брака. Психолог подтверждала, что восьмилетняя девочка не склонна к фантазиям и её словам можно верить. Но следствие не находило убедительных доказательств вины мужчины. Другой психолог, привлечённый СК к опросам, выдала заключение, что девочка очень подвержена влиянию матери.

Бывшая жена описывала, что во время брака муж постоянно ходил по дому в прозрачных шортах, не стесняясь её родителей, с которыми они сначала жили. Супруг очень сблизился с падчерицей, постоянно держал её у себя на коленях. А когда молодая семья переехала в свою квартиру и появился на свет общий ребёнок, у супруга с падчерицей появилась новая игра, которую мужчина называл «акробатические этюды». Она проходила без матери, которая была занята младенцем. Как утверждает женщина, во время игр старшая дочка часто плакала, но муж объяснял это тем, что она случайно ударилась. Однажды в 2016 году мать что-то готовила на кухне и случайно заглянула к ним в комнату во время игры и увидела, что муж возбуждён. Женщина собрала детей и сразу уехала к родителям. Позднее у психолога девочка рассказала, что папа переодевался при ней, а во время игр тёрся об неё, наваливаясь всем телом.

Сам бывший муж все обвинения отрицал и высказывал мнение, что жена пишет заявления в СК потому, что он подал в суд иск с требованием установить график общения с родной дочерью. Суд принял решение разрешить встречи пока только в присутствии матери в связи с тем, что ребёнок совсем маленький. Несмотря на это, по словам матери, за почти два года отец ни разу не встретился с младшей дочкой.

— Я восемь месяцев получала отписки [от следователей], честно говоря, уже не надеялась, когда шла к Лазутову, — призналась женщина. — Я всё ему выложила, как меня пинали от одного к другому, как кормили обещаниями. Ух, я там им задала! Сказала, что и этому заму, который там был, Шульге (заместитель руководителя следственного управления по Челябинской области — Прим. автора) жаловалась, и всё равно пришел отказ в возбуждении дела. Илья Валерьевич внимательно слушал, я даже не ожидала, вопросы задавал, потом попросил меня ненадолго выйти. Минут через десять меня позвали обратно, и он сказал: «Можете считать, что уголовное дело уже возбуждено». Я когда это услышала, прямо там расплакалась от облегчения. Он ещё сказал: если я увижу, что опять дело тормозят, то могу сразу сообщать ему напрямую в Москву.

Женщина намерена тщательно следить за ходом расследования. Она заявляет, что боится за свою младшую дочь, с которой отец в будущем сможет общаться тет-а-тет. Следователям же в свою очередь предстоит провести полный комплекс следственных действий, чтобы разобраться, было преступление в отношении ребёнка или всё же нет.