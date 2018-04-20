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«Копейке» 48 лет: фотолента от выпуска до арт-объекта
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«Копейке» 48 лет: фотолента от выпуска до арт-объекта 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Сначала ВАЗ-2101 называли «единичка», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».
В 1970 году 19 апреля на Волжском автомобильном заводе был собран первый ВАЗ-2101.
Как рассказывал Леонид Парфенов в телепроекте «Намедни», «с „Жигулей“ счет личному транспорту в СССР идет на миллионы, они задают новый стандарт советской зажиточности. На них ездят „очкастый частный собственник“ из песни Высоцкого, старшие офицеры, „рвачи“ — рабочие, выбирающие работу повыгоднее, элита интеллигенции — все те, чьи доходы в разы отличаются от средних (в начале 70-х — около 150 руб. в месяц)».
Однако свободно «Жигули» можно было купить лишь в самом начале 70-х, а позже, когда цена авто стала доступной многим, оно стало страшным дефицитом.
Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1970 по 1983 годы.
Сегодня ВАЗ 2101 все чаще становится арт-объектом. Однако не только на выставках сегодня можно увидеть «копейку». Ее можно увидеть на многочисленных ретро-пробегах, которые устраивают любители старых авто.
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