В Новом Уренгое провели мастер-класс по электробезопасности

Представители нефтегазодобывающих предприятий сферы ТЭК собрались в минувший четверг в здании новоуренгойского Газпром техникума, чтобы поучаствовать в мастер-классе, организованном компанией «Газпром энерго».

Программа мероприятия состояла из теоретической и практической частей. На научной конференции собравшиеся говорили о новых современных методах и подходах к неразрушающей диагностике кабельных линий.

По словам главного инженера, первого заместителя генерального директора ООО «Газпром энерго» Сергея Асоскова, его предприятие снабжает электричеством посёлки Пангоды , Правохеттинский, отдельные объекты в Новом Уренгое, а также ямальские месторождения, и тем самым обеспечивает бесперебойную добычу нефти и газа. Для того, чтобы свет и тепло подавались потребителям бесперебойно, на предприятии внедрена и совершенствуется система управления надёжностью энергоснабжения. Её важная частью является диагностика энергетического оборудования. Она направлена на то, чтобы предотвратить короткое замыкание и аварийное отключение установки из-за повреждения кабельных или воздушных линий. В ходе конференции энергетики поделились друг с другом информацией о новых технологиях и методиках, которые для этого используются.

После теоретической части участники мастер-класса выехали на загородный учебный полигон «Газпром энерго», чтобы закрепить полученные знания на практике.

Студенты, которые вскоре станут специалистами и будут сами обеспечивать бесперебойную подачу электричества на объекты сферы ТЭК, с интересом послушали доклады экспертов. Третьекурсник Газпром техникума Андрей Сипачёв поделился впечатлениями от мероприятия.

— Диагностика важна, так как позволяет вовремя заменить повреждённый кабель. Нам рассказывали и показывали, как проверять кабель, не разрушая его. Мастер-класс позволил углубить наши знания и детально разобрать частные случаи, на которых мы не так подробно останавливались в ходе лекций — подытожил будущий специалист по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

На фото вверху: бригада электромонтёров на учебном полигоне ООО «Газпром энерго» наглядно демонстрирует, как проверять кабельную линию методом анализа частичных разрядов.