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В РФ могут ввести уголовное наказание за применение антироссийских санкций
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В РФ могут ввести уголовное наказание за применение антироссийских санкций 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал возможность введения в РФ уголовного наказания за исполнение санкций США.
Как передает «Парламентская газета», председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею введения наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России.
При этом депутат не исключил, что ГД введет уголовную ответственность в отношении тех, кто будет в работе на территории России ориентироваться на антироссийские решения зарубежных государств.
«В России мы должны жить по российским законам», — заявил Володин.
ИД «Собеседник»: последние новости
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