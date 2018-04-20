В РФ могут ввести уголовное наказание за применение антироссийских санкций

Как передает «Парламентская газета», председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею введения наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России.

При этом депутат не исключил, что ГД введет уголовную ответственность в отношении тех, кто будет в работе на территории России ориентироваться на антироссийские решения зарубежных государств.

«В России мы должны жить по российским законам», — заявил Володин.