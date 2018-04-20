В Архангельске служить отправились первые весенние призывники 

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Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии

«Мы утрачиваем культурные ценности»: северодвинцы вышли на пикет за сохранение кинотеатра «Родина»

Мест нет: в Архангельске закрыли ещё одно кладбище