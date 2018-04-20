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В Архангельске служить отправились первые весенние призывники
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В Архангельске служить отправились первые весенние призывники 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Архангельске первых весенних призывников отправили сегодня служить. Церемония отправки прошла сегодня в областном военном комиссариате. 62 человека пополнят ряды разведчиков и моряков. За весь призыв планируется призвать более тысячи человек.
Главные «поставщики» кадров для армии в Поморье, помимо Архангельска и Северодвинска — Котлас, Плесецк, Вельский район.
— На следующей неделе будем отправлять во все части. СЗФО, Северный флот, в Калининград. Всё спланировано уже, — пояснил главный военком области Григорий Багинский. — Что касается денег, раньше получали 2000 рублей — простой солдатик. Но зависит от должности, от специальности. Сержанты и командиры отделений больше получают, 7–12 тысяч рублей.
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