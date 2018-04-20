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Журавлёв попросил РАН оценить вред вейпов и смесей для кальянов
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Журавлёв попросил РАН оценить вред вейпов и смесей для кальянов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Внефракционный депутат Госдумы Алексей Журавлёв, возглавляющий непарламентскую партию «Родина», направил запрос члену президиума Российской академии наук (РАН), академику — секретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову с просьбой дать заключение о вреде для здоровья курильщиков и окружающих их людей электронных сигарет и смесей для кальянов.
После получения отзыва парламентарий намерен использовать полученные данные для разработки поправок в законодательство, передаёт ТАСС.
Журавлёв в обосновании инициативы указал, что ограничение курения табака в общественных местах влияет на распространение электронных сигарет и вейпов. В результате популярность у курильщиков набирают смеси для кальянов, не содержащие табак, так как их можно использовать в общественных местах.
По мнению депутата, «широкая доступность указанной продукции, её неурегулированный правовой статус позволили ей стать популярной в молодёжной среде, в том числе и среди школьников».
Подобная «иллюзия безвредности», отмечает депутат, может стать причиной бесконтрольного распространения новой вредной привычки.
«Прошу вас направить в мой адрес официальную позицию отделения медицинских наук РАН по вопросу влияния на здоровье человека, в том числе и на здоровье пассивных потребителей, новых способов потребления психоактивных веществ, не связанных с горением табака, а также потребления курительных смесей с помощью кальянов», — пишет Журавлёв.
С 1 июня 2013 года в России действует так называемый антитабачный закон, запрещающий курение в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Кроме того, курение также запрещено на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в лифтах и на детских площадках.
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