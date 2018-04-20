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Жители Ханты-Мансийска выйдут на субботники
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Жители Ханты-Мансийска выйдут на субботники 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
28 апреля пройдёт субботник по наведению чистоты в Ханты-Мансийске. Он приурочен к Всероссийской экологической акции «Зелёная весна», которая проходит в России с 2014 года. Ханты-Мансийск в такой акции будет участвовать впервые.
Коммунальными службами работа по наведению порядка и чистоты в городе ведётся постоянно. Однако помощь жителей в этом деле очень важна: после таяния снега на поверхности земли всплывают все отходы деятельности человека за зимний период.
В этом году в мероприятии примут участие порядка 160 городских организаций, а также хантымансийцы всех возрастов.
Отметим, что в прошлом году в уборке территорий были задействованы 130 организаций города. Общими силами в 2017 году было собрано 780 кубометров мусора.
Такие работы способствуют сплочению людей и направлены на воспитание бережного отношения к родному городу у подрастающего поколения.
Территории, на которых будет проходить уборка уже сформированы. Помимо этого, впереди предстоит ещё три субботника 4, 18 мая и 9 июня.
Получить информацию о месте проведения уборочных работ и обеспечению трудовым инвентарём можно в отделе экологии Департамента городского хозяйства по телефону: 32-33-92.
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