В Куркине 21 апреля пройдет субботник

Второй весенний субботник состоится в районе Куркино 21 апреля на Захарьинской улице. Как всегда, к участию приглашаются неравнодушные жители.

— Всем миром мы будем убирать территорию на Захарьинской улице (Аллея славы), — отметили в управе района.

Желающие поучаствовать в добром деле смогут получить необходимы инвентарь на месте. Старт — в 10.30.

Напоминаем, что в СЗАО уже третий год подряд проходит традиционный фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нём необходимо поработать на субботнике в своём районе и запечатлеть самый яркий момент своей работы. Больше шансов на победу у тех, кто сделает оригинальные снимки. И не забудьте опубликовать свои фото в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегами #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018.

(ск)