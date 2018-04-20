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Столтенберг предложил Греции и Турции решать споры без вмешательства НАТО
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Столтенберг предложил Греции и Турции решать споры без вмешательства НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости. НАТО не намерена вмешиваться в отношения Греции и Турции и предлагает им решить все споры в ходе двусторонних переговоров, заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Между двумя странами существуют известные споры. Я призываю Турцию и Грецию урегулировать свои разногласия в духе добрососедства и в рамках двусторонних переговоров", — сказал Столтенберг греческой газете «Неа» во время официального визита в Гаагу.
По его словам, вмешательство НАТО не было бы полезным.
Столтенберг сказал, что «обе страны являются ценными союзниками и членами альянса в течение нескольких десятилетий», и обе они внесли вклад в миссии, операции и коллективную оборону НАТО.
Греческие СМИ негативно отреагировали на слова Столтенберга, сравнив генсека НАТО с Понтием Пилатом.
Компартия Греции (КПГ) первой из греческих партий прокомментировала слова генсека. КПГ считает, что заявления Столтенберга поощряют новые провокации Турции.
"Новое вмешательство генерального секретаря НАТО является не только отношением Понтия Пилата, оно поощряет турецкие требования, поднимая проблемы разногласий, которые необходимо урегулировать", — говорится в заявлении КПГ, поступившем в РИА Новости.
"Кроме того, он (Столтенберг — ред.) опровергает всех, кто считает НАТО гарантом безопасности и суверенных прав страны", — заявила КПГ.
В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Турция ставит под сомнение территориальную принадлежность ряда островов в Эгейском море и постоянно нарушает воздушное и морское пространство Греции. Несколько недель назад турецкий корабль протаранил корабль греческой береговой охраны. С начала марта в турецкой тюрьме находятся двое греческих военнослужащих, задержанных за случайный переход границы во время патрулирования.
К эскалации напряженности ведет и риторика политиков обеих стран.
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