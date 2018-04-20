Ещё
Лоза согласился с Наполеоном по дорожному вопросу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза согласился с Наполеоном по дорожному вопросу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Музыкант Юрий Лоза согласился с Наполеоном, сказавшим, что в России нет дорог, есть только направления. Певец прокомментировал цитатой французского полководца начало дорожных работ в Москве.
Российский певец Юрий Лоза раскритиковал в Facebook ремонтные работы на московских дорогах, из-за которых он добирался до бывшей студии «Горького» полтора часа:
«Проехался позавчера по улицам столицы и понял, что пора поздравлять сограждан с началом дорожных работ и традиционной ежегодной перекладки плитки. Я-то думал, что только у нас в «Хамовниках» сняли хороший ровный асфальт, который с помпой положили прошлой осенью, а оказалось, что это происходит во всём городе. В середине дня добирался из центра до бывшей студии «Горького» полтора часа, хотя по пустому городу езды от моего дома не более двадцати пяти минут».
По словам музыканта, весь район ВДНХ стал одной большой пробкой, объехать которую нереально, поскольку ремонт идет на всех параллельных улицах сразу.
«Впору соглашаться с Наполеоном, сказавшим однажды — «в России нет дорог — есть только направления», но вместо слова «Россия» подставить слово «Москва», — резюмировал певец.
Ранее Лоза заявил, что если бы его назначили председателем жюри конкурса «Мисс Россия», в нем не было бы победительницы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров пообещал доказать уничтожение ракет США сирийской ПВО Акции «Яндекса» и «Лукойла» в США подорожали на фоне решения Трампа по санкциям Кремль призвал внимательнее изучить заявление Путина о поставках С-300 Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание323
«Весь салон залит кровью»126
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40029
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть47
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей132
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение