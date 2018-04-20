Дмитрий Кобылкин поздравил ямальцев с Днем местного самоуправления

«Сегодня перед органами местного самоуправления арктического региона стоят серьёзные задачи по обеспечению экономической и социальной стабильности, по благоустройству территории и созданию комфортных условий для жизни населения. В каждом населённом пункте Ямала — посёлке или городе, сосредоточены наша история, культура, традиции. И все мы как патриоты родной земли должны стать участниками позитивных преобразований по её динамичному развитию и дальнейшему обустройству. Наши пионеры в этом деле — города Лабытнанги Муравленко — наглядно показали действенность общей работы власти и горожан», — сказал губернатор.

Дмитрий Кобылкин пожелал всем муниципалитетам ямальской Арктики успешной реализации программ социально-экономического развития, представителям местной власти — успехов в этой ответственной работе, а землякам — интересных идей и проектов, вовлечённости в общее дело и благополучия в семьях.

Напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе образовано 55 муниципальных образований. Из них — шесть городских округов, семь муниципальных районов, в состав которых входят шесть городских и 36 сельских поселений.

Для обеспечения более эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в 2011 году образован Совет глав при губернаторе автономного округа. Стало доброй традицией проведение один раз в год заседания Совета в расширенном формате — с приглашением глав городских и сельских поселений, в рамках которого проводятся пленарные заседания по вопросам реализации полномочий органов местного самоуправления с выступлениями членов окружного правительства. Как сообщает пресс-служба главы региона, также в качестве площадки для обобщения и популяризации положительных примеров управленческого опыта в решении вопросов местного значения организуются секции, на которых в формате диалога обсуждаются актуальные проблемы.

Для обеспечения защиты прав муниципальных образований, представления их общих интересов, обеспечения координации деятельности по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления в апреле 2006 года создана Ассоциация «Совет муниципальных образований ЯНАО».

В последние годы наблюдается тенденция расширения представительства Ямала в общественных организациях всероссийского уровня. Так, указом президента РФ от 29 марта 2017 года глава муниципального образования город Муравленко Александр Подорога включён в состав Совета при главе государства по развитию местного самоуправления, созданным для совершенствования государственной политики в области местного самоуправления.

Кроме того, общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» представлена региональным отделением под руководством депутата окружного парламента Марата Абдрахманова.