Сергей Собянин поручил решить проблемы новой Москвы

Новые автобусные маршруты и качественные дороги появятся в поселениях новой Москвы в этом году. Такие поручения чиновникам дал мэр Сергей Собянин по итогам встречи с населением в приемной президента РФ.

"У нас на дорогах иногда ставят «заплатки» — вот и весь ремонт, — обратилась к главе города жительница Кленовского поселения. — Когда же будет качественный асфальт?". Об этой ситуации властям известно, сказал Собянин. Участок Варшавского шоссе недалеко от пересечения со строящимся ЦКАД давно собирались ремонтировать, но сроки сдвигались. Мэр поручил до конца года уложить там качественный асфальт, а в 2019-м — осветить трассу.

А вот в деревне Зверево, где недавно возвели ЖК «Борисоглебское», дороги есть. Только как ехать до станции электрички Рассудово — неизвестно. Владелец жилья Константин Попов попросил Собянина организовать автобусный маршрут. «Постараемся сделать это осенью, — заявил мэр. — Надо сначала приспособить дорогу для транспорта, ведь должны быть „карманы“ и съезды к остановкам».

Москвичка Елена Новожилова попросила отремонтировать музыкальную школу имени Шостаковича — там учится ее 14-летняя дочь. Как отметил Собянин, в ближайшее время эксперты оценят состояние здания. Если там можно обойтись текущим ремонтом, то школа преобразится уже в этом году. Капитальный ремонт, естественно, займет больше времени. Для юных музыкантов купят еще и новые инструменты по программе «Искусство — детям».

Еще один сигнал, связанный с искусством, поступил с Большой Очаковской улицы. Там расположена детская школа танцев, а пешеходный переход — очень далеко. Дети бегают между машинами, чтобы успеть на занятия, рассказал мэру житель этого района Никита Титов . В ближайшее время специалисты еще раз посмотрят на указанный участок и, если будет возможно, устроят удобный переход.

Мэр также принял решение обратиться в комиссию по монументальному искусству от имени жителей Новослободской улицы. Они попросили установить мемориальную доску на доме № 14/19 — там жила герой Советского Союза, летчица Лидия Литвяк. Во время Великой Отечественной войны она сбила 12 вражеских самолетов.