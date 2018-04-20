Ещё
Россиян пустят на Коста‐Рику без виз на 90 дней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян пустят на Коста‐Рику без виз на 90 дней 

360tv.ru 2 часа назад
Россия и Коста‐Рика одобрили соглашение о взаимной отмене виз. Теперь граждане РФ смогут находиться в стране сроком до 90 дней, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные интернет‐портала правовой информации.
Исключения в соглашении касаются владельцев дипломатических и служебных паспортов. Для них действуют иные условия.
Безвизовый режим для россиян на Коста-Рике действует с 2014 года. По старым правилам, жителям РФ разрешалось находиться на территории страны не более 30 дней. Для более длительного пребывания была необходима виза.
Для этих целей подходил в том числе действительный три месяца документ, выданный американским, канадским посольствами или Шенгенская виза.
В скором времени госпошлина за оформление загранпаспорта достигнет суммы в пять тысяч рублей. Соответствующий закон уже одобрили в правительстве РФ. Повышение цен аргументировано необходимостью компенсировать затраты «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».
360tv.ru: последние новости
Чеченский «Халк» и «Руки‐базуки» встретились в Пятигорске Три сотрудника прокуратуры добровольно ушли в отставку в Сочи Усиление санкций против России поддержало большинство американцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание331
«Весь салон залит кровью»129
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей169
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40033
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение