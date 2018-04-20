Россиян пустят на Коста‐Рику без виз на 90 дней

Россия и Коста‐Рика одобрили соглашение о взаимной отмене виз. Теперь граждане РФ смогут находиться в стране сроком до 90 дней, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные интернет‐портала правовой информации.

Исключения в соглашении касаются владельцев дипломатических и служебных паспортов. Для них действуют иные условия.

Безвизовый режим для россиян на Коста-Рике действует с 2014 года. По старым правилам, жителям РФ разрешалось находиться на территории страны не более 30 дней. Для более длительного пребывания была необходима виза.

Для этих целей подходил в том числе действительный три месяца документ, выданный американским, канадским посольствами или Шенгенская виза.