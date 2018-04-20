Россиян пустят на Коста‐Рику без виз на 90 дней 

Россия и Коста‐Рика одобрили соглашение о взаимной отмене виз. Теперь граждане РФ смогут находиться в стране сроком до 90 дней, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные интернет‐портала правовой информации.
Исключения в соглашении касаются владельцев дипломатических и служебных паспортов. Для них действуют иные условия.
Безвизовый режим для россиян на Коста-Рике действует с 2014 года. По старым правилам, жителям РФ разрешалось находиться на территории страны не более 30 дней. Для более длительного пребывания была необходима виза.
Для этих целей подходил в том числе действительный три месяца документ, выданный американским, канадским посольствами или Шенгенская виза.
В скором времени госпошлина за оформление загранпаспорта достигнет суммы в пять тысяч рублей. Соответствующий закон уже одобрили в правительстве РФ. Повышение цен аргументировано необходимостью компенсировать затраты «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».