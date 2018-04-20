Ученик дьявола

Адольф Гитлер стал воплощением абсолютного зла. В этом отношении о нем не стоило бы и говорить, что можно сказать о черном пятне? Но все сложнее — он был человеком. Художественно одаренным, нежно любившим животных, отлично ладившим с детьми, храбрым, верным друзьям. Тогда Адольф Гитлер становится еще страшнее — на его примере видно, как чистым, беспримесным злом становится обычный человек, возможно, имевший неплохие задатки. Исследователи пишут, что психопатические черты наблюдались у него еще в детстве: он был нервен, упрям и вспыльчив. Гитлер жил под прессингом деспотичного отца — но когда тот умер, горячо его оплакал. Он любил мать, всю жизнь заботился о сестре, а потом стал чудовищем.

Global Look Press/Scherl

Адольф Гитлер

Гитлер был упрям, в школе его интересовали только некоторые предметы. Он хотел стать художником — но в высшую художественную школу не поступил. Ему порекомендовали заняться архитектурой, и из этого тоже ничего не вышло. Переехав в Вену , он бедствовал, бродяжничал, но потом начал отлично зарабатывать, рисуя картинки для туристов. Вскоре ему досталось наследство, и пенсию, которую он получал, как сирота-сын чиновника Гитлер отдал сестре. Перспектив у него, тем не менее, не было, и первую мировую Гитлер встретил с восторгом, как залог обновления старого мира.

Он был пангерманистом, и пошел воевать не за австрийского императора, а за германского кайзера. Храбро сражался, получил два железных креста, был ранен. В нем было нечто необычное, фронтовые товарищи говорили о «счастье Гитлера»: ему везло, другой на его месте был бы убит.

Капитуляция Германии вызвала у многих фронтовиков ярость. Гитлер потерял все, за что боролся, в это время он проглатывает антисемитскую литературу, агитирует солдат против коммунистов , а потом примыкает к крохотной партии НСДАП. Так начался путь, который привел к Второй мировой войне и холокосту.

В это время происходит то, что никто не мог предсказать, Гитлер открывает в себе оратора. Исследователи пишут, что в кинохронике говорящий с трибуны Гитлер выглядит комично — но на слушателей он производил потрясающее впечатление. Вскоре в нем открывается и личный магнетизм, соратники, люди тертые и волевые, верно ему служат. Он так и не получил систематическое высшее образование, но в день Гитлер прорабатывает по крайне мере одну книгу. У него незаурядные способности: в сочетании с людоедской идеологией, которой он не в силах изменить, это крайне опасно.

Global Look Press/Archiv/Berliner Verlag

Изучающие немецкий национал-социализм ученые считают, что корни нацизма, с его антисиметизмом, верой в порыв и упованием на народные корни, лежит в немецком же романтизме как художественном течении. Эстетика, которую вырабатывали Гитлер и его последователи, была интуитивно понятна массе, идея реванша, расплаты за национальную обиду, казалась справедливой. В известном смысле эта масса и породила Гитлера: он возник в ответ на ее желания, в нем материализовалась воля разоренных послевоенной инфляцией рантье, униженных поражением фронтовиков, потерявших уверенность в будущем буржуа. Эти люди мечтали о новом, лучшем мире, и придя к власти Гитлер начал строить социальное государство, с защитой от безработицы, сильными социальными гарантиями и народным туризмом. Те, кому в нем не было места — евреи, коммунисты, цыгане, душевнобольные, сектанты — подлежили вытеснению на обочину общества, изоляции, а потом и уничтожению. Путь к страшным злодействам был плавным: сперва у евреев конфисковывали имущество, потом их сделали париями, а затем начали убивать.

Идеей фикс недовоевавшего ефрейтора Гитлера была победоносная война. Гитлер был удачливым политиком, переиграв всех, он стал рейхсканцлером, ловко уничтожил бывших соратников, Рема и других главарей штурмовиков. Вернуть Рур ему удалось без крови, бескровным оказался и аншлюс Австрии , но это была лишь прелюдия, подготовка к великой войне, в которой решающее слово должны были сказать его воля и гений нации. Мания величия, синоним безумия, с каждым годом овладевала им все сильнее. И здесь история Гитлера — повесть о дьявольском искушении, которого не выдерживает человек, и следующей за этим гибели.

Она была неспешной, медленной: Гитлер не выдерживал страшных нервных перегрузок, последовавшие за первыми удачами поражения фюрер переносил тяжело. Он подсел на стимуляторы, таблетки доктора Мореля, — его снадобья придавали энергию и работоспособность, платой за это были разрушение психики и общее истощение организма. Гитлера пытались убить много раз, но ему везло — он оставался невредим. Однако после покушения Штауффенберга, когда которого из ног фюрера извлекли около 100 осколков и он временно оглох, Гитлер превратился в инвалида.

Маленький человечек, малевавший картинки в Вене и продававший их туристам, превратился в диктовавшую свою волю генералам полководца, обманывавшего искушенных политиков правителя и самого страшного убийцу в истории. А потом все это ушло: перед поражением во главе Германии стоял неадекватный невропат, отдававший безумные приказы и надеявшийся на чудо. При желании здесь тоже можно увидеть высший смысл: человек не должен так возноситься над другими людьми, это чревато гибелью, которая наступает задолго до физической смерти.

На его руках была кровь миллионов, но сам Гитлер едва ли смог бы прикончить женщину или ребенка. Шефу СС Гиммлеру стало дурно во время посещения концлагеря, Гитлеру было бы трудно выдержать вид спрессованных в «душегубке» голых трупов. Но ему удалось развратить и приучить к насилию Германию, страну, где правил закон и не было еврейских погромов. Тут он и сам сродни дьяволу-искусителю: тот, кого ждала судьба неудачника, сделал поистине ужасную карьеру.

Он покончил с собой, его облили бензином и сожгли, идентифицировать останки удалось только по зубным коронкам. Но о том, что ему удалось спастись и мирно дожить свой век в Латинской Америке, говорят до сих пор. А писатели фантасты исправно придумывают альтернативные миры, где Гитлера убивают в юности, и история идет другим путем. И это говорит о том, что травмы, которые нанес миру невропат и потенциальный лузер, неудавшийся художник, несостоявшийся архитектор, человек, в котором жила частица дьявольской одержимости, до сих пор болят и едва ли когда-нибудь заживут.