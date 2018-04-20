России нужна государственная идеология, заявил Миронов

«Я настаиваю на том, что нашей стране и нашему народу нужна государственная идеология. В Конституции написано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Соглашусь про обязательную, но государственная идеология нам необходима», — сказал он.

По словам депутата, российские войска доблестно защищают национальные интересы страны в Сирии , однако «на другой стороне воют люди, защищённые идеологией, ради которой они идут на смерть, и нам нужно противопоставлять нашу государственную идеологию, основанную на патриотизме».

«Нам пора покончить с мировоззренческим кризисом для того, чтобы умы людей не захватывали радикальные идеи правых националистических или левых популистских сил», — сказал Сергей Миронов.

При этом парламентарий добавил, что пока не готов каким-то образом сформулировать подходящую идеологию, но уверен, что это необходимо сделать как можно скорее.