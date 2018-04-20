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России нужна государственная идеология, заявил Миронов
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России нужна государственная идеология, заявил Миронов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России должна быть государственная идеология, чтобы страна была великой и мощной. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе своего выступления на «круглом столе» «Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм».
«Я настаиваю на том, что нашей стране и нашему народу нужна государственная идеология. В Конституции написано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Соглашусь про обязательную, но государственная идеология нам необходима», — сказал он.
По словам депутата, российские войска доблестно защищают национальные интересы страны в Сирии, однако «на другой стороне воют люди, защищённые идеологией, ради которой они идут на смерть, и нам нужно противопоставлять нашу государственную идеологию, основанную на патриотизме».
«Нам пора покончить с мировоззренческим кризисом для того, чтобы умы людей не захватывали радикальные идеи правых националистических или левых популистских сил», — сказал Сергей Миронов.
При этом парламентарий добавил, что пока не готов каким-то образом сформулировать подходящую идеологию, но уверен, что это необходимо сделать как можно скорее.
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