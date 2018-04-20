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Чистые берега Уралу. В оренбургском лицее №5 прошел экологический урок
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Чистые берега Уралу. В оренбургском лицее №5 прошел экологический урок 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Экологическое воспитание
Урал является главной водной артерией нашего приграничного региона. В связи со значимостью реки и её притоков для природы и экономики Оренбургской и Западно-Казахстанской областей, а также для сохранения и упрочения дружеских связей между Россией и Казахстаном по инициативе Губернатора области и общественности в Оренбургской области в этом году учреждён День Урала.
«Этот день также будет способствовать привлечению общественности к решению проблем Урала, сохранению его бассейна. А Областной Совет женщин совместно с Западно-Казахстанской областью в этом году приняли решение провести акцию с говорящим названием «Бассейну Урала — чистые берега и добрососедство». Она направлена, в том числе на экологическое воспитание подрастающего поколения, чтобы молодежь подключилась к решению проблем реки через различные конкурсы, туристические маршруты, экспедиции и открытые экологические уроки», — рассказала депутат Законодательного Собрания, председатель Оренбургского областного Совета женщин Ольга Хромушина.
Помимо областного Совета женщин, в число организаторов акции входят общественники из общественной организации «Женщины Приуралья» Республики Казахстан.
«Мы вкладываем в акцию 2 главных смысла: во-первых, укреплять дружбу между нашими народами, а во-вторых, развивать систему экологического воспитания молодежи двух стран, — рассказала заместитель председателя ОООО «Совет женщин» Людмила Марченко. — Ведь сегодня многое зависит не только от Правительств двух государств, но и от общественников».
Организаторы признаются: они изначально хотели вовлечь в проведение акции не только оренбуржцев, но и наших соседей из Западно-Казахстанской области, с которыми налажены прекрасные отношения и вместе с которыми многие оренбуржцы участвуют в экологической, историко-культурной экспедиции по главной реке Оренбуржья. В фойе лицея в этот день расположилась выставка работ фотографа Сергея Жданова из архива совместных российско-казахстанских сплавов по Уралу.
В числе постоянных участников этих экспедиций — председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
«Сегодня в пятом лицее Оренбурга проходит необычное открытое занятие: урок для ребят посвящен Уралу, его уникальности и его проблемам, — рассказала она. — Мы понимаем, что невероятно важно, объединившись, вовлечь в сохранение уникальной природы как можно больше молодых людей: экологов, активистов, сегодняшних школьников, которым в скором будущем также предстоит принимать важные решения и участвовать в жизни региона».
Кто спасет Урал?
В рамках подготовки к занятию ребята подготовили не только доклады и творческие номера, но и свой вариант Декларации об охране вод реки Урал. В него включили основные принципы, которым, по мнению лицеистов, должны следовать и их ровесники, и взрослые.
«Мы готовились к сегодняшнему занятию несколько дней, занимались и вместе с учителями, и дома, — рассказала одна из учениц Анна Студеникина. — А Декларацию мы начали готовить, еще когда были на несколько классов младше. Постарались собрать простые, но важные правила: «убирать за собой мусор», «не мыть в реке машины», «не сбрасывать отходы в воду»… »
« Если бы эти правила соблюдали все, жить в городах на берегах Урала было бы намного лучше, — уверена ученица 9 «Д» класса Ксения Грекова. — Чистота ведь зависит от каждого человека!»
Организовать и провести открытое внешкольное занятие ребятам помогла их учитель географии Лицея Наталья Васильевна Аникина.
«Мы бы очень хотели, чтобы наши наработки по открытому уроку пригодились нашим коллегам как в Оренбурге, так и в других городах области для того, чтобы продолжать экологическое воспитание школьников», — отметила председатель комитета по социальной политике городского Совета, директор Лицея №5 Елена Иванова.
Помимо ребят, участие в открытом занятии приняли члены Правления и председатели отделений областного Совета женщин, а также представители Оренбургского областного отделения Русского географического общества.
«Я благодарна ребятам и их учителям за то, что на прошедшем занятии они напомнили нам всем: какое счастье, что у нас есть Урал! Сегодня в Оренбурге можно прокатиться на речном трамвае «Мечта», полюбоваться городом и видами берегов. И эта красота зависит от каждого из нас, — подчеркнула заместитель председателя Областного Совета женщин Оренбуржья Любовь Берг.
Добавим, что подведение итогов акции запланировано на конец сентября.
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