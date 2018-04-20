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Лавров прокомментировал решение США упростить экспорт вооружений
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Лавров прокомментировал решение США упростить экспорт вооружений
РИА Новости
34 минуты назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
: ЛАВРОВ О РЕШЕНИИ
США
УПРОСТИТЬ ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ: ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОСТАВОК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВООРУЖЕНИЙ
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