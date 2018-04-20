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Контроль за закупками у аффилированных поставщиков предложили ужесточить
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Контроль за закупками у аффилированных поставщиков предложили ужесточить 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Закупки товаров, работ и услуг у компаний, которые являются взаимозависимыми с заказчиком, должны находиться под законодательным контролем и содержать чёткое обоснование осуществления закупок именно с этими компаниями.
Соответствующий проект закона внесён на рассмотрение Госдумы группой депутатов от фракции «Справедливая Россия» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.
Как следует из пояснительной записки к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», законопроектом признаётся утратившим силу пункт 13 части 4 статьи Федерального закона от 31.12.2017 года № 505-ФЗ, предусматривающий неприменение положений закона №223-Ф3 «О внесении изменения в Федеральный закон „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами.
В настоящее время, как отмечают авторы инициативы, организации уже пытаются уклониться от регулирования закупок с помощью выкупа доли или акций компании-поставщика, в размере более 25%.
Эта схема уклонения от контроля над закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц распространена среди заказчиков товаров, работ и услуг.
В подтверждение необходимости борьбы с этой схемой в „Справедливой России“ привели статистику, согласно которой по итогам первого полугодия прошлого года около 93% закупок было проведено неконкурентными способами.
С учётом объёма государственных закупок в 30 триллионов рублей, сумма госзакупок, реализованных неконкурентными способами, может составлять до 28 триллионов рублей, отмечают авторы законопроекта.
Документ в случае принятия повысит прозрачность, конкурентность и эффективность закупок в рамках действующего законодательства.
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