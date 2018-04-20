Контроль за закупками у аффилированных поставщиков предложили ужесточить

Закупки товаров, работ и услуг у компаний, которые являются взаимозависимыми с заказчиком, должны находиться под законодательным контролем и содержать чёткое обоснование осуществления закупок именно с этими компаниями.

Как следует из пояснительной записки к документу, который есть в распоряжении « Парламентской газеты », законопроектом признаётся утратившим силу пункт 13 части 4 статьи Федерального закона от 31.12.2017 года № 505-ФЗ, предусматривающий неприменение положений закона №223-Ф3 «О внесении изменения в Федеральный закон „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами.

В настоящее время, как отмечают авторы инициативы, организации уже пытаются уклониться от регулирования закупок с помощью выкупа доли или акций компании-поставщика, в размере более 25%.

Эта схема уклонения от контроля над закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц распространена среди заказчиков товаров, работ и услуг.

В подтверждение необходимости борьбы с этой схемой в „Справедливой России“ привели статистику, согласно которой по итогам первого полугодия прошлого года около 93% закупок было проведено неконкурентными способами.

С учётом объёма государственных закупок в 30 триллионов рублей, сумма госзакупок, реализованных неконкурентными способами, может составлять до 28 триллионов рублей, отмечают авторы законопроекта.

Документ в случае принятия повысит прозрачность, конкурентность и эффективность закупок в рамках действующего законодательства.