Левитин считает, что экономический потенциал Каспийского региона реализуется недостаточно

АСТРАХАНЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Экономический потенциал прикаспийских регионов реализуется недостаточными темпами. Об этом в пятницу в Астрахани на рабочем совещании по подготовке к Госсовету «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры — основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна» сообщил помощник президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин

"На фоне активного роста мировой морской торговли в настоящее время экономический потенциал субъекта (Каспийского региона) развивается недостаточными темпами. Объемы грузоперевозок через российские порты в этом (Каспийском) бассейне, к сожалению, снижаются. По наиболее перспективным видам перевозок не сформирован конкурентоспособный по стоимости, времени, я бы даже сказал и безопасности маршрут транспортировки транзитных грузов по Каспийскому морю. (…) Не полностью используется потенциал незамерзающих российских акваторий, отсутствуют современные портовые логистические мощности", — сказал Левитин.

Он также отметил, что недостаточно развит водный туризм, который мог бы быть на Каспии очень важной составляющей экономики.

В свою очередь губернатор Астраханской области Александр Жилкин , который является руководителем рабочей группы по подготовке к Госсовету, заметил, что поступило 61 предложение от членов рабочей группы и экспертов.

При этом 23 участника материалы в секретариат не предоставили, в связи с этим Жилкин попросил ответственных лиц активизироваться.

Также астраханский губернатор выделил ряд инициатив, которые бы могли активизировать экономику на Каспии. В частности, по его мнению, необходимо установить зону свободной торговли, снять торговые ограничения на ввоз пшеницы в Иран , возобновить своповые поставки нефти по схеме замещения, создать единого оператора на Каспии и условия для роста грузопотоков.