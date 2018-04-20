Левитин считает, что экономический потенциал Каспийского региона реализуется недостаточно 

АСТРАХАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Экономический потенциал прикаспийских регионов реализуется недостаточными темпами. Об этом в пятницу в Астрахани на рабочем совещании по подготовке к Госсовету «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры — основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна» сообщил помощник президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин.
"На фоне активного роста мировой морской торговли в настоящее время экономический потенциал субъекта (Каспийского региона) развивается недостаточными темпами. Объемы грузоперевозок через российские порты в этом (Каспийском) бассейне, к сожалению, снижаются. По наиболее перспективным видам перевозок не сформирован конкурентоспособный по стоимости, времени, я бы даже сказал и безопасности маршрут транспортировки транзитных грузов по Каспийскому морю. (…) Не полностью используется потенциал незамерзающих российских акваторий, отсутствуют современные портовые логистические мощности", — сказал Левитин.
Он также отметил, что недостаточно развит водный туризм, который мог бы быть на Каспии очень важной составляющей экономики.
В свою очередь губернатор Астраханской области Александр Жилкин, который является руководителем рабочей группы по подготовке к Госсовету, заметил, что поступило 61 предложение от членов рабочей группы и экспертов.
При этом 23 участника материалы в секретариат не предоставили, в связи с этим Жилкин попросил ответственных лиц активизироваться.
Также астраханский губернатор выделил ряд инициатив, которые бы могли активизировать экономику на Каспии. В частности, по его мнению, необходимо установить зону свободной торговли, снять торговые ограничения на ввоз пшеницы в Иран, возобновить своповые поставки нефти по схеме замещения, создать единого оператора на Каспии и условия для роста грузопотоков.
Первое заседание по подготовке президиума Госсовета по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе прошло в феврале в Москве. Рабочая группа включает более 90 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций.