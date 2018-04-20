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Левитин: опыт Дальнего Востока поможет в развитии Каспийского региона
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Левитин: опыт Дальнего Востока поможет в развитии Каспийского региона 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Модернизация транспортно-логистической инфраструктуры поможет развитию субъектам РФ в Каспийском регионе. В этом направлении может быть полезен опыт Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу в Астрахани помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин.
"Мы говорили о том, что транспортно-логистическая инфраструктура должна быть тем звеном, которое даст возможность развивать субъекты РФ в Волго-Каспийском регионе. Здесь, на мой взгляд, и сегодня еще раз рабочая группа подтвердила, надо идти по опыту работы на Дальнем Востоке, где свободный порт Владивосток — это не только город Владивосток, но и другие субъекты Дальнего Востока, которые получают особый статус и имеют особые принципы и планы работы для привлечения инвесторов", — сказал Левитин после совещания по подготовке к Госсовету «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры — основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна».
Левитин также отметил, что Прикаспийские регионы РФ нуждаются в создании новых производств и новых рабочих мест.
"Это единственный регион [Прикаспийский], где простаивают транспортные мощности. Такого нигде нет. У нас дефицит и на Северо-Западе, и на Дальнем Востоке. И надо посмотреть, почему торговля с Прикаспийскими странами растет, а транспортная инфраструктура простаивает.
Наша задача через трансформацию транспортной логистики выйти на создание здесь новых рабочих мест и открытие всевозможных других, может быть, предложений, которые мы до конца сегодня еще не сформулировали", — добавил Левитин.
Первое заседание по подготовке президиума Госсовета по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе прошло в феврале в Москве. Рабочая группа включает более 90 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций.
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