Левитин: опыт Дальнего Востока поможет в развитии Каспийского региона

АСТРАХАНЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Модернизация транспортно-логистической инфраструктуры поможет развитию субъектам РФ в Каспийском регионе. В этом направлении может быть полезен опыт Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу в Астрахани помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин

"Мы говорили о том, что транспортно-логистическая инфраструктура должна быть тем звеном, которое даст возможность развивать субъекты РФ в Волго-Каспийском регионе. Здесь, на мой взгляд, и сегодня еще раз рабочая группа подтвердила, надо идти по опыту работы на Дальнем Востоке, где свободный порт Владивосток — это не только город Владивосток, но и другие субъекты Дальнего Востока, которые получают особый статус и имеют особые принципы и планы работы для привлечения инвесторов", — сказал Левитин после совещания по подготовке к Госсовету «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры — основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна».

Левитин также отметил, что Прикаспийские регионы РФ нуждаются в создании новых производств и новых рабочих мест.

"Это единственный регион [Прикаспийский], где простаивают транспортные мощности. Такого нигде нет. У нас дефицит и на Северо-Западе, и на Дальнем Востоке. И надо посмотреть, почему торговля с Прикаспийскими странами растет, а транспортная инфраструктура простаивает.

Наша задача через трансформацию транспортной логистики выйти на создание здесь новых рабочих мест и открытие всевозможных других, может быть, предложений, которые мы до конца сегодня еще не сформулировали", — добавил Левитин.