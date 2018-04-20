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Подземный паркинг за Вечным огнём откроют после ЧМ-2018
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Подземный паркинг за Вечным огнём откроют после ЧМ-2018 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Подземный паркинг, который построили на улице Татищева за Вечным огнём, откроют для жителей после чемпионата мира по футболу. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.
В пресс-службе мэрии пояснили, что во время тестовых матчей на Центральном стадионе паркинг уже работал. Правда, не для всех. Там парковались волонтеры и инвалиды, которые оформляли заявки через ФК «Урал». В дни матчей самого мундиаля паркинг также будет задействован.
— Во время тестовых матчей каких-либо жалоб на новый паркинг не поступало, — уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации. — Для жителей этого района паркинг откроется после чемпионата мира, в середине лета. Парковка будет платной, тарифы пока рассчитываются.
Точную дату открытия паркинга в мэрии не называют.
Новый подземный паркинг имеет два уровня. Он рассчитан на 439 машино-мест: 169 парковочных мест разместятся на первом уровне и 270 мест — на втором уровне. Ранее сообщалось, что подземный паркинг будет оборудован двумя пассажирскими лифтами для людей с ограниченными возможностями. Строительство паркинга обошлось в 650 миллионов рублей. Деньги на паркинг выделил областной бюджет.
Год назад екатеринбургский фотограф Владимир Задумин тайно пробрался в новый подземный паркинг и показал, как он выглядит.
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