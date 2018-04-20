100 тысяч жителей Дона зарегистрировались на портале госуслуг с начала года

«Количество жителей Дона, зарегистрированных на портале госуслуг, составило почти 2,5 млн человек или 67% жителей области. Таким образом, Ростовская область заняла первое место в Южном федеральном округе по количеству зарегистрированных граждан на портале госуслуг и второе среди регионов с численностью населения свыше трех миллионов жителей», — говорится в сообщении.

С начала года жители Ростовской области получили 330 тысяч электронных услуг, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В настоящее время на портале госуслуг, который «Ростелеком» развивает совместно с министерством связи Ростовской области, жителям донского края доступны 839 федеральных, 170 региональных и 40 типовых муниципальных услуг.

В сентябре запланирован перевод в электронную форму более 100 региональных услуг.