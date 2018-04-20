Ещё
100 тысяч жителей Дона зарегистрировались на портале госуслуг с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

100 тысяч жителей Дона зарегистрировались на портале госуслуг с начала года 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
100 тысяч жителей Ростовской области зарегистрировались с начала 2018 года на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».
«Количество жителей Дона, зарегистрированных на портале госуслуг, составило почти 2,5 млн человек или 67% жителей области. Таким образом, Ростовская область заняла первое место в Южном федеральном округе по количеству зарегистрированных граждан на портале госуслуг и второе среди регионов с численностью населения свыше трех миллионов жителей», — говорится в сообщении.
С начала года жители Ростовской области получили 330 тысяч электронных услуг, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В настоящее время на портале госуслуг, который «Ростелеком» развивает совместно с министерством связи Ростовской области, жителям донского края доступны 839 федеральных, 170 региональных и 40 типовых муниципальных услуг.
В сентябре запланирован перевод в электронную форму более 100 региональных услуг.
АиФ Ростов: последние новости
Спасти Азовию. Эксперты о том, почему умирает самое маленькое море России Химическая атака. Ядовитое облако висит над окраиной Ростова «Тамара», «Колхида», «Пернач». Как сложилась судьба донской «Авроры»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание331
«Весь салон залит кровью»129
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей169
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40033
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение