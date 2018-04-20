С тазиком и дырявой крышей покажем Америке кузькину мать

Жилищный вопрос москвичей, может, и испортил, как говорил классик… Однако в целом по стране, правильнее будет сказать — измучил.

Те, кому приходится видеть жизнь русского человека чуть дальше МКАД, знают, что люди в регионах буквально доведены до отчаяния. Кроме того, что условия проживания не соответствуют никаким нормам, так ещё и оплата услуг ЖКХ — это основная статья расходов семейных бюджетов. Люди, заплатив за «коммуналку», остаются практически ни с чём и, вынуждены выживать, экономя на хлебе.

Посетите любой город страны, и спросите жителей, на что они жалуются. Это будут вовсе не плохие дороги (как ни странно, да?), и не низкий уровень развития культуры, например. В первую очередь вам буквально в один голос скажут: невозможно жить в таких условиях и оплачивать такие счета. Счёт за квартиру, какой бы маленькой она ни была, в каком бы разваливающемся доме она ни находилась, меньше 5 тыс. рублей — большая редкость.

Весьма странная ситуация получается: постоянно слышим о том, что необходимо развивать человеческий капитал и инфраструктуру, а, по сути, происходит всё наоборот. Инфраструктура в полнейшем упадке, и люди думают только о том, как бы переехать в места получше, или вовсе за границу. Неужели дело только в изношенных коммунальных сетях и неэффективной форме госуправления поставщиками ресурсов?

Нет, не только в этом. Часто проблемы вызваны сомнительным управлением средствами и доверенной территорией. Например, проблемы содержания в надлежащем состоянии ветхого жилья должен решать Фонд капремонта (ФКР). У нас часто бывает, что под капитальный ремонт попадают дома, которые вообще уже держатся только на честном слове.

Однако реновация получила старт там, где она меньше всего нужна — в Москве , и с этим ничего не поделаешь. Рассчитывать пока приходится только на ремонт. Люди исправно платят ежемесячные взносы в этот Фонд, платежи каждые полгода увеличиваются примерно на 4%, но что толку?

Самаре , например, деньги фонда ушли на приведение в порядок домов только вдоль туристических маршрутов, предусмотренных к Чемпионату мира по футболу. А стоит чуть отойти в сторону — разруха, стыдливо прикрытая баннерами. Пара дней выпендрёжа, а страдает весь город. Всё это показушничество очень сильно напоминает Северную Корею : там тоже туристы могут передвигать только по строго установленным маршрутам в сопровождении гида, который вас никуда не отпустит. Следующим этапом будет отключение электричества вечером по примеру той же КНДР?

Между тем Фонд капремонта не только тратит деньги людей, проживающих в аварийных домах, но ещё привлекает кредиты коммерческих банков под 12,5%-13,5% годовых. Например, в марте ФКР получил кредит на 250 млн рублей, за которые заплатит банку 48,5 млн рублей. И это не первый займ: ранее Фонд уже занимал 200 млн рублей. А это значит, что цифры в платёжках у людей будут всё больше — также, как и дыры в стенах старых домов. Какой уж тут ремонт — с кредитами бы рассчитаться.

Обостряет проблемы ремонта ветхих домов принятая система переселения. Если дом признаётся аварийным или непригодным для жилья, то это вовсе не означает, что его быстренько снесут и построят новый. Это означает, что он попадает в долгую очередь домов, ожидающих сноса. Так, в этом году должно быть завершено переселение домов, которые были признаны аварийными до 2012 года, более 6 лет назад! И так по всей стране. При этом количество аварийных домов не снижается: как было 11 млн м2 пять лет назад, так и осталось 11 млн м2 (в реальности их куда больше). Стоит только немного снизить финансирование программы переселения, и время ожидания новой квартиры стремительно увеличится.

Самарские власти, например, на эти цели в 2018 году выделили порядка 200 млн рублей. Обратите внимание: Фонд капремонта только по последнему кредиту заплатит банку почти четверть от сумы, выделенной на переселение… А что же местные власти? Проводят пресс-конференции, на которых объявляют, что жителям области нужны спортивные площадки. Ещё бы такое не объявить: в прошлом году по всей области открыли 13 спортплощадок, сейчас строится ещё 17. Спорт — это здорово, но система приоритетов, мягко говоря, нарушена. Спать им где, на лавочке что ли этой новенькой площадки во дворе?

Жителям аварийных домов не позавидуешь, но и в пока ещё пригодных для проживания домах по всей России жизнь — не сахар. Проблема в росте тарифов на коммунальные услуги, который никак не соотносится с ростом (а чаще снижением) доходов населения.

Согласно исследованиям банка «Русский стандарт», подтверждённого другими банками, средний счёт за оплату услуг ЖКХ в прошлом году вырос на 9,5%. Это намного больше озвученного правительством повышения тарифов в среднем на 4%.

Дело в том, что тарифы на капремонт и жилищное обслуживание не ограничены этими 4%. К тому же в прошлом году в очередной раз подняли нормы потребления ресурсов. То есть, стоимость кубометра горячей воды изменилась незначительно, только этих кубометров стало больше. Установка же счётчиков на всё подряд — удовольствие не из дешёвых. Их ещё и проверять периодически надо (тарифы на поверку иногда такие, что дешевле новые счётчики поставить).

Всё это привело к тому, что, например, в Ивановской области в прошлом году средний счёт за услуги ЖКХ вырос сразу на 72,4%! Вообще, больше всего отличились Северо-Западный и Южный федеральные округа с увеличением среднего чека на 13%. Вот вам и обещанные 4%… В июле этого года, кстати, тоже обещают повышение тарифов на 4%.

Очередное повышение тарифов — результат сразу нескольких факторов. Во-первых, это нежелание местных муниципальных сетевых и снабжающих предприятий эффективно работать: им проще пролоббировать повышение тарифов, на которое ФАС традиционно не обратит внимания. Но также за бедственное положение населения ответственны и федеральные власти. Часто бывает, что собранных с населения денег объективно не хватает на поддержание сетей в рабочем состоянии и оплату энергоресурсов. И тут приходит на помощь бюджет области, края или республики. По крайней мере должен приходить.

Так, в Тверской области теплоснабжающие организации в 2015 году получили поддержку в объёме 600 млн рублей. А в 2017 областной бюджет осилил только 212,3 млн рублей. Правительство Челябинской области планирует на эти цели направить и вовсе 1,2 млрд рублей в текущем году. Получат ли они деньги? Сомнительно. В условиях современной системы распределения налогов по бюджетам разных уровней региональные власти сами сидят на голодном пайке: больше половины всех собранных налогов уходит в федеральный бюджет.

Разница только в том, что некоторые губернаторы создают условия для привлечения инвестиций и развития промышленности, а другие добиваются увеличения поддержки в Москве. А есть такие, кто вовсе сидит, сложа руки. Так сидят в Псковской области (и даже на близлежащие страны не посмотрят), в Тыве — худшем регионе России по качеству жизни, да и многих других.

Результат такого бездействия властей — отсутствие водопровода, как во многих домах города Печоры Псковской области (у индейцев Майя был водопровод и канализация, а в современной Псковской области — нет), сокращение количества уличных колонок, загрязнение колодцев, закрытие бань (иногда это единственный способ нормально помыться без тазиков и кастрюль), и обнищание населения. А в г. Ярцево Смоленской области администрация переселила людей из аварийного дома в новый, но тоже уже аварийный. Строительство, как это часто бывает, затянулось, технологии были нарушены, и переселенцы были вынуждены заехать в трескающийся, протекающий, сырой и заплесневелый дом, который ещё и почти не отапливается потому, что добровольно в нём квартиры никто не покупает. Зато сэкономили местные власти. Средний счёт за коммунальные услуги в 5 тыс. рублей при доходах в 10 — 15 тыс. рублей — это не смешно.

Можно стараться изобрести велосипед, наступая на грабли снова и снова, но зачем? В мире отработано немало успешных практик. Например, ещё в 60-х годах прошлого века во Франции вместо повышения тарифов за отопление была запущена трёхлетняя программа утепления домов и перехода на локальное теплоснабжение (так не надо прокачивать горячую воду по холодным улицам и терять на этом тепло), которая позволила снизить потери и в итоге удержать цены на прежнем уровне.

В холодной Финляндии всё держится на современных энергоэффективных технологиях. Там муниципалитеты получают кредиты на модернизацию, которые потом с лихвой окупаются. Да, выходит недёшево (в среднем 20% доходов уходит на оплату услуг ЖКХ, но и в тазиках нет необходимости). А в Германии проблему ремонта домов решили созданием коммунальной кассы — у каждого домоуправления есть свой фонд, который расходуется на ремонт. Что и как ремонтировать — решается на ежегодном собрании жильцов. И ни у кого не остаётся никаких вопросов, куда же уходят его деньги.

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