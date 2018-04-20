Ещё
Налоговая выйдет в люди, чтобы напомнить курганцам об уплате налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговая выйдет в люди, чтобы напомнить курганцам об уплате налогов 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
23 и 24 апреля во всех налоговых инспекциях Зауралья пройдут дни открытых дверей. Там всем желающим расскажут о том, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение и получить регистрационную карту от «Личного кабинета налогоплательщика».
Кроме того, ФНС России по Кургану проведет консультации в передвижном мобильном «Офисе на колесах». Пункт будет работать 23 апреля с 10:00 по адресу: 2 микрорайон, дом № 10 и с 12:00 рядом с ТЦ «Кировский».
Напомним, 3 мая — последний день, когда россияне должны отчитаться о доходах за прошлый год: для этого нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. По такому поводу 23 и 24 апреля налоговая инспекция продлит свой рабочий день до 20:00.
— Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость, транспортное средство, акции, не от близких родственников, —­ напоминают в пресс-службе УФНС по Курганской области.
Задекларировать доходы за 2017 год также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
45.ru: последние новости
Адвокат Рыжука: «Он не такой страшный монстр, каким представляет его следствие» «Курганская генерирующая компания» сбрасывала в Черную реку столько сточных вод, сколько хотела В центре Кургана отремонтируют улицу Гоголя после коммунальных раскопок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание331
«Весь салон залит кровью»129
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей169
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40033
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение