Налоговая выйдет в люди, чтобы напомнить курганцам об уплате налогов

23 и 24 апреля во всех налоговых инспекциях Зауралья пройдут дни открытых дверей. Там всем желающим расскажут о том, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение и получить регистрационную карту от «Личного кабинета налогоплательщика».

Кроме того, ФНС России по Кургану проведет консультации в передвижном мобильном «Офисе на колесах». Пункт будет работать 23 апреля с 10:00 по адресу: 2 микрорайон, дом № 10 и с 12:00 рядом с ТЦ «Кировский».

Напомним, 3 мая — последний день, когда россияне должны отчитаться о доходах за прошлый год: для этого нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. По такому поводу 23 и 24 апреля налоговая инспекция продлит свой рабочий день до 20:00.

— Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость, транспортное средство, акции, не от близких родственников, —­ напоминают в пресс-службе УФНС по Курганской области

Задекларировать доходы за 2017 год также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.