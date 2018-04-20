Ещё
Жители Бабушкинского соберут подарки для пожилых людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Бабушкинского соберут подарки для пожилых людей 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Благотворительной акции по сбору подарков для пожилых подопечных фонда «Старость в радость» стартовала в Культурном центре на Коминтерна.
— К празднику Победы в Великой Отечественной войне мы решили организовать сбор подарков для бабушек и дедушек из благотворительного фонда «Старость в радость». Чаще всего подопечные фонда нуждаются в полуторном постельном белье, сладостях, подгузниках для взрослых (L, XL), чистящих и моющих средствах для сантехники, пола и посуды, материалах для творчества (цветная бумага, акварель, пластилин и т. д.), сканвордах, кроссвордах, настольных играх и конструкторах, кремах для рук, бритвенных станках и средствах ухода после бритья, а также в чистых открытках, конвертах и марках, — уточнила PR-менеджер центра.
Подарки принимают с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. (вт)
Управа района Бабушкинский: последние новости
На базе ФОКа «Яуза» состоялся традиционный Весенний фестиваль по выполнению нормативов ГТО Субботник в Бабушкинском состоится 14 апреля Репетиция коллектива «Сударушки» прошла в центре соцобслуживания «Бабушкинский»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание331
«Весь салон залит кровью»129
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей169
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40033
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение