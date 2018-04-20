Жители Бабушкинского соберут подарки для пожилых людей

Благотворительной акции по сбору подарков для пожилых подопечных фонда «Старость в радость» стартовала в Культурном центре на Коминтерна.

— К празднику Победы в Великой Отечественной войне мы решили организовать сбор подарков для бабушек и дедушек из благотворительного фонда «Старость в радость». Чаще всего подопечные фонда нуждаются в полуторном постельном белье, сладостях, подгузниках для взрослых (L, XL), чистящих и моющих средствах для сантехники, пола и посуды, материалах для творчества (цветная бумага, акварель, пластилин и т. д.), сканвордах, кроссвордах, настольных играх и конструкторах, кремах для рук, бритвенных станках и средствах ухода после бритья, а также в чистых открытках, конвертах и марках, — уточнила PR-менеджер центра.

Подарки принимают с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. (вт)