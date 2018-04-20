Более сотни лошадей в Забайкалье оказались под угрозой гибели

Более сотни лошадей застряли по дороге на посту в Атамановке , поскольку их перевозили без соответствующих документов. Животные могут погибнуть. Лошади, как выяснилось, уже несколько дней находились без пищи и воды, а потому не обошлось и без жертв — погибло пять животных. Перевозчиков накануне уже вызвали в отдел по противодействию коррупции и их уже допросили.

Обессилевших лошадей без пиши и воды транспортировали в Могойтуйский район. Как сообщает «Новая газета», перевозка проходила в сопровождении сотрудников ОМОН. Животных доставили на спецстоянку, где их напоили, но не накормили, поскольку нечем.