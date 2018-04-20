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ВОЗ: Россия стремительно трезвеет
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ВОЗ: Россия стремительно трезвеет 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила Россию в пример миру и призвала его ориентироваться антиалкогольную политику Минздрава. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В 2016 году (это последний замер) уровень потребления алкоголя в РФ составил 11 литров спирта на человека в год, и это минимум с 1991 года (12,2 литра). На пике потребления в 2006 году было более 17 литров. Причем речь идет о потреблении как промышленного алкоголя, так и произведённого в домашних условиях. Как учитывался кустарный алкоголь, не уточняется. Эксперты ВОЗ говорят, что меры Минздрава — ограничение времени и мест продажи спиртного, а также их рекламы в СМИ — оказались настолько эффективными, что нужно брать на вооружение другим странам. Впрочем, такие рекомендации оспаривает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович:
Леонид Попович президент Союза виноградарей и виноделов России «Ведь они пользуются фактически нашими же всеми данными. ВОЗ нравится пиарить Минздрав, а с моей точки зрения, то, что происходит, никакого отношения к его работе не имеет вообще. Потому что падает потребление, потому что демографическая яма. Это что, надо поблагодарить Минздрав за то, что у нас мало рожали детей, и теперь они не вступили в возраст, и стали меньше пить? У победы сто отцов, а поражение — сирота всегда. Вот сейчас наметилось снижение потребления алкоголя. И сейчас все говорят, что это благодаря им, потому что они сильно контролируют. А мы на рынке считаем, что все совсем не так. Мы считаем, что на самом деле первое и самое главное — это демографическая яма, второй момент — у нас достаточно много все равно остается алкоголя вне учета, который никто учесть не может, и никто не знает, сколько сегодня пьют в России самогона. Благодаря тому, что Минздрав борется с легальным производством, сейчас у нас огромнейший бум на продаже самогонных аппаратов и на производство самогона».
Алкоголь действительно подорожал, но это борьба с производством, а не с пьянством, считает главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов.
Михаил Смирнов считает главный редактор портала «Алкоголь.ру» «Российский опыт… Понимаете, борьба с алкоголем, а не с алкоголизмом происходит. Проблема с постановкой задачи. С алкоголем бессмысленно бороться, потому что это легко получаемые химические соединения. В данном случае это очередное „вот, на бумаге все прекрасно“. И сейчас подпольный рынок практически захватывает многие регионы, потому что у людей просто тупо нет денег платить 200 с лишним рублей, 300 рублей за бутылку водки».
Первые меры по сокращению потребления спиртных напитков в России появились в 2005 году. С каждым годом их становилось больше. Постепенно ограничивалась доступность самого алкоголя, его рекламу запретили, ужесточились штрафы за вождение в нетрезвом виде. Минздрав продолжит антиалкогольную кампанию и в 2018 году.
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