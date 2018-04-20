Ещё
На полуострове Копылово подтопило дачные участки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полуострове Копылово подтопило дачные участки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жителей Самарской области просят на время воздержаться от поездок на дачные участки. Это связано с увеличением сбросов на Жигулевской ГЭС.
Вода залила кооператив «Вишенка»
— 10 дней, с 20 по 30 апреля, возможен подъем уровня воды в Волге на Саратовском водохранилище, — рассказали в мэрии Тольятти. — Из-за этого под водой могут оказаться низинные участки местности, дороги, дачные участки, базы отдыха на полуострове Копылово и Федоровских лугах.
На месте работают сотрудники экстренных служб
По словам руководителя Центра гражданской защиты Андрея Дербенева, незначительное подтопление отметили в кооперативе «Вишенка». При повышении уровня воды подъездные пути и дороги перекроют спасатели и сотрудники ГИБДД.
63.ru: последние новости
В Самаре протестировали самый большой фонтан в России Алма-Атинская: от свадьбы до кладбища — пара километров Скоростной трамвай до «Самара Арены» будет делать всего 5 остановок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора112
Шойгу выступил с заявлением по Сирии93
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей535
В России начнут летать стоя81
«Весь салон залит кровью»157
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение