На полуострове Копылово подтопило дачные участки 

Жителей Самарской области просят на время воздержаться от поездок на дачные участки. Это связано с увеличением сбросов на Жигулевской ГЭС.
Вода залила кооператив «Вишенка»
— 10 дней, с 20 по 30 апреля, возможен подъем уровня воды в Волге на Саратовском водохранилище, — рассказали в мэрии Тольятти. — Из-за этого под водой могут оказаться низинные участки местности, дороги, дачные участки, базы отдыха на полуострове Копылово и Федоровских лугах.
На месте работают сотрудники экстренных служб
По словам руководителя Центра гражданской защиты Андрея Дербенева, незначительное подтопление отметили в кооперативе «Вишенка». При повышении уровня воды подъездные пути и дороги перекроют спасатели и сотрудники ГИБДД.